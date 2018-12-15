سقوط قتلى بعد تناول طعام دار للعبادة بجنوب الهند

هسبريس - رويترز

قالت الشرطة الهندية، اليوم السبت، إن 11 شخصا بينهم طفلان توفوا، ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى، بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية "كارناتاكا" جنوب البلاد.

واستجوبت الشرطة شخصين فيما يتصل بالحادث، بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقس الديني بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد.

وذكرت تقارير إعلامية في الهند أنه يشتبه بحدوث تسمم غذائي نتيجة تلوث الطعام بمبيد حشري، لكن الشرطة قالت إن من السابق لأوانه تحديد سبب التسمم.

وقال ضابط شرطة كبير، يدعى "جيتا م.س"، في تصريح لرويترز: "أرسلنا جثث المتوفين والطعام المسمم لمعمل الطب الشرعي. وبعد استلام التقرير يمكننا قول ما الذي حدث".

وأضاف المسؤول نفسه أن غربانا وكلابا نفقت أيضا بعد تناول هذا الطعام. بينما ذكرت تقارير إعلامية أن حكومة ولاية كارناتاكا ستقدم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف روبية (6953.14 دولار) لأسرة كل متوفّ.