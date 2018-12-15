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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط قتلى بعد تناول طعام دار للعبادة بجنوب الهند

سقوط قتلى بعد تناول طعام دار للعبادة بجنوب الهند

سقوط قتلى بعد تناول طعام دار للعبادة بجنوب الهند
هسبريس - رويترز
السبت 15 دجنبر 2018 - 12:47

قالت الشرطة الهندية، اليوم السبت، إن 11 شخصا بينهم طفلان توفوا، ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى، بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية "كارناتاكا" جنوب البلاد.

واستجوبت الشرطة شخصين فيما يتصل بالحادث، بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقس الديني بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد.

وذكرت تقارير إعلامية في الهند أنه يشتبه بحدوث تسمم غذائي نتيجة تلوث الطعام بمبيد حشري، لكن الشرطة قالت إن من السابق لأوانه تحديد سبب التسمم.

وقال ضابط شرطة كبير، يدعى "جيتا م.س"، في تصريح لرويترز: "أرسلنا جثث المتوفين والطعام المسمم لمعمل الطب الشرعي. وبعد استلام التقرير يمكننا قول ما الذي حدث".

وأضاف المسؤول نفسه أن غربانا وكلابا نفقت أيضا بعد تناول هذا الطعام. بينما ذكرت تقارير إعلامية أن حكومة ولاية كارناتاكا ستقدم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف روبية (6953.14 دولار) لأسرة كل متوفّ.

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1 - ABO SALIM السبت 15 دجنبر 2018 - 13:13
هادوك القوم غير الله يستر شفتهم في واحد البرنامج وتائقي عندهم شي معبد فيه الفئران تياكلوا معاهم وتيشربو من الحليب لي هما خاوينو ليهم وتياكلو مع القرودة
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