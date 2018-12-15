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الرئيسية | خارج الحدود | سجن رجل أعمال حرض الصينيّين على الاحتجاج

سجن رجل أعمال حرض الصينيّين على الاحتجاج

سجن رجل أعمال حرض الصينيّين على الاحتجاج
هسبريس - رويترز
السبت 15 دجنبر 2018 - 18:54

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أنه صدر حكم قضائي بحبس رجل أعمال لمدة 17 عاما لإدارة مشروع للتسويق الهرمي بقيمة 100 مليار يوان (14.48 مليار دولار) وتنظيم تجمع نادر الحدوث في بكين للاحتجاج على التحقيق في أنشطته.

وأدانت المحكمة تشانغ تيان مينغ وتسعة آخرين من موظفي شركته "شان شين هوي"، ومقرها مدينة شنتشن، بتهمة إدارة شركة تسويق متعددة المستويات والإخلال بالنظام الاجتماعي.

والتسويق الهرمي نموذج من الأعمال يهدف لجمع أكبر عدد ممكن من المشتركين، ويكون المستفيد الأكبر هو الشخص الموجود على قمة الهرم، وهو قائم على إقناع آخرين بالاشتراك أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على خدمات أو أرباح إذا نجح في إقناع آخرين بالاشتراك بعده.

وقال التلفزيون الصيني إن محكمة شوانغباي، في إقليم هونان وسط البلاد، قضت بحبس تشانغ 17 عاما ودفع غرامة قيمتها 100 مليون يوان بعدما استغل وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاج عام، شارك فيه أكثر من 600 شخص من منصة التسويق التي يديرها.

وقالت المحكمة إن مشروع التسويق الهرمي يشمل قرابة ستة ملايين شخص، ويزيد حجمه عن 100 مليار يوان، بينما أصدر القضاء أحكاما بالسجن على تسعة مسؤولين آخرين في الشركة لمدد تتراوح بين 18 شهرا وعشرة أعوام.

واحتجزت الشرطة، أيضا، 67 من المستثمرين في الشركة بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي، في يوليوز من العام الماضي، بعدما نظموا احتجاجا نادر الحدوث في شوارع العاصمة الخاضعة لحراسة مشددة.

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