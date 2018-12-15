جرحى في هدم منزل فلسطيني وسط "مخيم الأمعري"

هسبريس ـ مُتابعة

هدم الجيش الإسرائيلي، في مخيم الأمعري للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، منزل عائلة لفلسطيني متهم بقتل جندي في ماي الماضي، ما ادى لاندلاع مواجهات بين الطرفين أسفرت عن إصابة العشرات.

ودخلت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم اللاجئين، وحاصرت المبنى المكون من أربعة طوابق، حيث تعيش عائلة إسلام أبو حميد المتهم بقتل الجندي رونين لوبارسكي، بعد إلقاء صخرة عليه خلال عملية عسكرية في المخيم، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ووفقا لشهود عيان فقد مكث عشرات من النشطاء الفلسطينيين وبعض الداعمين الدوليين داخل المبنى لمقاومة عملية الهدم. وقام الجنود الإسرائيليون بإجلاء المجموعة من البيت بالقوة، وإخلاء المنازل المحيطة به، ووضع عدة متفجرات داخل المبنى لهدمه على مرحلتين.

بعدها، وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، الذي رد بإطلاق الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة أكثر من 12 شخصا بجروح، تم نقلهم إلى مستشفى في رام الله لتلقي الرعاية الطبية، حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية.