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كُتّاب وآراء
الجيش النيجيري يلغي قرارا بحظر عمل "يونيسف"
ألغى الجيش النيجيري قراره بتعليق عمل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في البلاد.
كان الجيش قد اتخذ قرار التعليق بعدما اتهم المنظمة الإغاثية بمساعدة حركة "بوكو حرام" الإرهابية.
وفي بيان قال الجيش إنه "تم تغيير القرار عقب تدخل من جانب نيجيريين حسني النية ومعنيين بالأمر".
وقال الجيش النيجيري، أيضا، إنه عقد اجتماعا طارئا مع ممثلي "يونيسف" وطلب منهم التوقف عن أي أنشطة من شأنها تقويض جهود الحكومة ضد "بوكو حرام".
وتقدم يونيسف المساعدة في شمال شرقي نيجيريا حيث تشن بوكو حرام بانتظام هجمات على المدنيين والجيش.
وتشكل بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون .
ومنذ عام 2009، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي تلك الجماعة المتطرفة في المنطقة، كما تم تشريد ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص من ديارهم.
وفي عام 2014،قامت جماعة بوكو حرام بخطف أكثر من مئتي تلميذة.