ضبط إسباني استولى على مؤلفات من مكتبة عامة

هسبريس - افي

اعتقلت الشرطة الإسبانية رجلا في فالنسيا لعدم إعادته 222 كتابا استعارها من مكتبة عامة، وتلبغ قيمتها ما يقارب 10 آلاف يورو.

وكان الرجل (53 عاما) الذي تم إطلاق سراحه، بانتظار استدعائه من جانب القضاء وقد يواجه تهمة التزوير، ينسخ الركز الشريطي "بار كود" للكتب ويمررها عند ماكينة الإعادة بالمكتبة، لكنه كان يحتفظ بالكتب نفسها بمنزله.

واكتشف المسؤولون عن التحقيقات أن كافة الكتب المفقودة بالمكتبة كانت مستعارة من نفس الشخص، على الرغم من أنها كانت تظهر في السجلات ضمن الكتب التي تمت إعادتها، ومن ثم تعرفوا على الطريقة التي كان يستخدمها المتهم للاحتفاظ بالمؤلفات.