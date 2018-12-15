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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية .. مؤتمر إسلامي يحذر من تصدير الفتاوى

السعودية .. مؤتمر إسلامي يحذر من تصدير الفتاوى

السعودية .. مؤتمر إسلامي يحذر من تصدير الفتاوى
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 دجنبر 2018 - 22:47

أوصى مؤتمر إسلامي عقد في السعودية بصياغة ميثاق شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، محذرا من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني.

وقال المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية في اختتام أعماله، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، إن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، داعيا إلى قصر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها.

المؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي لمدة يومين في مكة المكرمة، بعنوان: "مخاطر التصنيف والإقصاء"، شدد على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تُعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة.

وأكد الموعد، بمشاركة نخبة متميزة من العلماء وقادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي والمرجعيات العلمية والفكرية للجاليات الإسلامية، أن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تحفظ السكينة الدينية لكل دولة بما في ذلك ما يسمى بالأقليات الدينية، حيث يجب احترام مرجعيتها العلمية الخاصة بها، وأن يكون التعاون البيني في هذا مقتصراً على مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، وعلى الدراسات والأبحاث وتنظيم الملتقيات العلمية والفكرية، لرفع مستوى الوعي والتصدي للمستجدات ذات الشأن العام، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان بطلب رسمي من الدولة المضيفة، أو داخلاً في اختصاص المجامع العلمية ذات الطابع الدولي".

ودعا المشاركون الأقليات" في الدول غير الإسلامية إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية، وفق أنظمة الدولة الوطنية دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء. وأكدوا على أن الوحدة الإسلامية تعني الوفاق والتآلف والتعاون وتوحيد الجهود في مواجهة موجات الشر، وفي طليعتها أفكار التشدد والتطرف والإرهاب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - naciri السبت 15 دجنبر 2018 - 23:17
الان سيصبح لكل دولة اسلامها اسلام سعودي اخر مغربي واخر مصري...اخرامريكي وفرنسي وفي انتظار قران مغربي واخر تونسي واخر موريتاني والجزاء جنة مغىبية واخرى جزائرية...لاحول ولاقوة الا بالله.
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