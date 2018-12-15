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الرئيسية | خارج الحدود | البرد يمنع وصول مهاجرين من البوسنة إلى كرواتيا

البرد يمنع وصول مهاجرين من البوسنة إلى كرواتيا

البرد يمنع وصول مهاجرين من البوسنة إلى كرواتيا
هسبريس - رويترز
السبت 15 دجنبر 2018 - 19:57

منع الطقس شديد البرودة والرقابة المحكمة التي تفرضها الشرطة على الحدود آلاف المهاجرين من دخول كرواتيا، والانتظار على حدود الاتحاد الأوروبي في منطقة البلقان، ليبقوا عالقين في البوسنة حتى الربيع المقبل.

وتكدس أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في ثلاثة مراكز مؤقتة للمهاجرين، في مدينتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا على الحدود مع كرواتيا، حيث هرع عمال الطوارئ لتزويدهم بأدوات إقامة وطعام في ظل برد الشتاء القارس.

وقال مهاجر يدعى حمزة ،من باكستان ،"نواجه مشكلة كبيرة بسبب الشتاء وعندما ينقضي سأحاول مجددا"، مكررا بذلك تصريحات آخرين أجرت معهم رويترز مقابلات في مركز بيرا في بيهاتش.

وأقيم مركز صغير للاجئين بين جدران مصنع سابق يتسع لأكثر من ألفين من المهاجرين في خيام وحاويات مجهزة بوسائل تدفئة. ويحصل هؤلاء المهاجرين على ثلاث وجبات يوميا وتقدم لهم خدمات طبية.

وقال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 9.2 مليون يورو لمساعدة البوسنة في مواجهة تدفق المهاجرين، قبل الشتاء، عبر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

وأصبحت البوسنة، في العام الحالي، نقطة عبور رئيسية يستخدمها المهاجرون للوصول إلى بلدان أوروبية؛ بعدما أغلقت دول مثل المجر وسلوفينيا أبواب الاتحاد الأوروبي .

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