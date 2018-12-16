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الرئيسية | خارج الحدود | إيقاف العشرات من "السترات الصفراء" في بلجيكا

إيقاف العشرات من "السترات الصفراء" في بلجيكا

إيقاف العشرات من "السترات الصفراء" في بلجيكا
هسبريس - افي
الأحد 16 دجنبر 2018 - 05:52

اعتقل 60 شخصا على الأقل في مظاهرة "السترات الصفراء" في بروكسل، شارك فيها ما بين 400 و600 شخص، وفقا لما قالته متحدثة باسم شرطة العاصمة البلجيكية.

ومع ذلك، لا تملك الشرطة معلومات حول عدد المتظاهرين الذين قدموا للقضاء والعدد الذي اطلق سراحه. بينما كشف التلفزيون العام البلجيكي الفرانكفوني أن من بين المتظاهرين بعض عناصر حركة "نيشن" اليمينية المتطرفة.

وذكرت الشرطة، على شبكة "تويتر"، أن "تحرك متظاهري السترات الصفراء جرى أمس السبت في هدوء .. لم تقع أضرار ولم تكن هناك إصابات".

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