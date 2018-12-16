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الاتحاد الإفريقي يطلب انتخابات سلمية بكينشاسا
الأحد 16 دجنبر 2018 - 08:56
طالب الاتحاد الإفريقي مرشحي الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية بتحمل أقصى قدر من المسؤولية لتكون هذه العملية سلمية وحرة وتتحلى بالشفافية.
وعبر رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي محمد، في بيان، عن أسفه لمقتل خمسة أشخاص على الأقل خلال حدث انتخابي نظمته المعارضة، مؤخرا، كما أبدى تخوفه من زيادة حدة العنف في البلاد.
كما أعرب عن أسفه لتدمير المواد الانتخابية وآلاف من آلات التصويت التابعة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، في كينشاسا، بعدما تم حرق المستودع الذي كان يضمها.
ومن المقرر أن يدلي أكثر من 40 مليون مواطن بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للكونغو الديمقراطية، التي ستقام في 23 من دجنبر الجاري والتي يخوض سباقها 21 مرشحا.