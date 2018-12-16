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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعلن رحيل وزير الداخلية بحلول نهاية السنة

ترامب يعلن رحيل وزير الداخلية بحلول نهاية السنة

ترامب يعلن رحيل وزير الداخلية بحلول نهاية السنة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 16 دجنبر 2018 - 02:50

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأن وزير الداخلية، ريان زينك سيترك، منصبه نهاية العام الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على شبكة "تويتر" إن "وزير الداخلية ريان زينك سيترك الادارة نهاية العام الجاري بعد الخدمة لنحو عامين. ريان حقق الكثير خلال ولايته وأود شكره على خدمة وطننا".

وأضاف أن "الإدارة ستعلن عن وزير الداخلية الجديد خلال الأسبوع المقبل"، ليأتي إعلان ترامب بعد ساعات من الإعلان عن تولي ميك مولفاني منصب رئيس موظفي البيت الأبيض خلفا لجون كيلي.

وتعرض زينك لانتقادات في قيادة وزارة الداخلية، وخضع لتحقيقات بسبب استخدام طائرات خاصة؛ بجانب أمور أخرى.

ويعد مغادرة وزير الداخلية ثالث تعديل في حكومة ترامب منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 نونبر الماضي بجانب رئيس موظفي البيت الأبيض والمدعي العام السابق جيف سيشنز.

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