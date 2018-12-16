هجوم أردوغان على سوريا يقلق الاتحاد الأوروبي

هسبريس ـ مُتابعة

أعربت فيديريكا موغيريني، المنسق الأعلى للأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها بشأن الهجوم التركي الذي أعلنت تركيا أنها ستشنه على الأراضي السورية.

وقالت موغيريني، في بروكسل، إن تركيا ينبغي عليها أن تتجنب القيام بأي عمل أحادي يتسبب في تقويض الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت موغريني أن المرحلة الأخيرة من الحرب على التنظيم بدأت، وأن جميع الأطراف يجب عليها التركيز على الهدف الرئيس؛ وهو ضمان تحقيق النصر المتوقع.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن قيام تركيا بهجوم وشيك على وحدات حماية الشعب الكردي، إلا أنه لم يحدد موعدا لشن الهجوم.

تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردي، التي تسيطر على بعض مناطق على الحدود في سورية، ذراعا لحزب العمال الكردستاني المحظور داخل تركيا، والمصنف "منظمة إرهابية".

إلا أن وحدات حماية الشعب الكردي، وفق المعطيات الميدانية، تعد قوة أرضية ضاربة ضد العمليات التي تستهدف القضاء على "داعش".