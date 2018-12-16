مقتل انتحاريتين ضمن استهداف بلدة في الكاميرون

هسبريس ـ مُتابعة

قال مسؤول حكومي إن انتحاريتين لقيتا حتفهما إثر هجوم شمال الكاميرون. وذكر حاكم الإقليم ميدجياوا بكاري، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن منفذتي الهجوم استهدفتا بلدة كولوفاتا قرب الحدود النيجيرية

. وأصيبت امرأة وفتاة (12 عاما) جراء الهجوم. ونقل التلفزيون الرسمي عن بكاري: "منفذتا الهجوم جاءتا من نيجيريا. وكانتا تستهدفان منزلاً تتجمع فيه النساء استعدادا للسوق الأسبوعي المحلي".

هذا هو الهجوم الانتحاري الثالث في كولوفاتا خلال أقل من أسبوع. واستهدفت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية المنطقة، وشهد شهر أكتوبر مقتل سبعة أشخاص من بينهم منفذ الهجوم الانتحاري في هجوم مماثل بالمنطقة.

واجتمع قادة من إقليم بحيرة تشاد، بالتحديد من الكاميرون ونيجيريا وتشاد وبنين وجمهورية أفريقيا الوسطى، في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة اتخاذ رد فعل منسق ضد "بوكو حرام".