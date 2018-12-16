24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟ (5.00)

  2. مصرع مغربي يجر شرطيين إسبانيين إلى المحاكمة (5.00)

  3. الرميد وحامي الدين (5.00)

  4. تزويح المغربيات القاصرات (5.00)

  5. مخاطر أسلاك تقويم الأسنان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرياض تعد تونس بملايين الدولارات من المساعدات

الرياض تعد تونس بملايين الدولارات من المساعدات

الرياض تعد تونس بملايين الدولارات من المساعدات
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 16 دجنبر 2018 - 01:45

أبلغ رئيس وزراء التونسي يوسف الشاهد الصحفيين، بعد زيارة للسعودية، بأن الرياض تعهدت بمساعدة مالية لبلاده بنحو 830 مليون دولار.

وقال الشاهد إن مبلغا قدره 500 مليون دولار من المتوقع أن يستخدم لتمويل الميزانية، بينما سيتم تمويل التجارة الخارجية بمبلغ 230 مليون دولار، وستذهب 100 مليون دولار لتمويل مشروعات.

وتكافح تونس من أجل خفض عجز الموازنة وتحقيق استقرار احتياطياتها المتداعية من العملات الأجنبية ،وتحقيق توقعات الدائنين الدوليين الذين يريدون إصلاحات من بينها خفض فاتورة الأجور العامة.

ويواجه الاقتصاد اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في انتفاضة، عام 2011، اندلعت بسبب الغضب من البطالة والفقر ومستويات التضخم القياسية.

وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، سعى الشاهد لخفض عجز الموازنة إلى نحو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.2 بالمئة العام الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.