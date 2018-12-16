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كُتّاب وآراء
الرياض تعد تونس بملايين الدولارات من المساعدات
أبلغ رئيس وزراء التونسي يوسف الشاهد الصحفيين، بعد زيارة للسعودية، بأن الرياض تعهدت بمساعدة مالية لبلاده بنحو 830 مليون دولار.
وقال الشاهد إن مبلغا قدره 500 مليون دولار من المتوقع أن يستخدم لتمويل الميزانية، بينما سيتم تمويل التجارة الخارجية بمبلغ 230 مليون دولار، وستذهب 100 مليون دولار لتمويل مشروعات.
وتكافح تونس من أجل خفض عجز الموازنة وتحقيق استقرار احتياطياتها المتداعية من العملات الأجنبية ،وتحقيق توقعات الدائنين الدوليين الذين يريدون إصلاحات من بينها خفض فاتورة الأجور العامة.
ويواجه الاقتصاد اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في انتفاضة، عام 2011، اندلعت بسبب الغضب من البطالة والفقر ومستويات التضخم القياسية.
وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، سعى الشاهد لخفض عجز الموازنة إلى نحو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.2 بالمئة العام الماضي.