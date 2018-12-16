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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس العراقي يقرر التخلي عن الجنسية اليريطانية

الرئيس العراقي يقرر التخلي عن الجنسية اليريطانية

الرئيس العراقي يقرر التخلي عن الجنسية اليريطانية
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:48

أعلن المتحدث باسم الرئاسة العراقية اليوم الأحد تخلي الرئيس العراقي برهم صالح عن الجنسية البريطانية التي منحت له أيام معارضته لنظام صدام حسين.

وقال لقمان الفيلي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي: "الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي، وأن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت".

وأضاف أن الرئيس: "إذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته لنظام ( صدام حسين) فإن تنازله يأتي إلتزاماً منه بما جاء في الدستور العراقي في الفقرة الرابعة التي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".

ويحمل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجنسية الفرنسية، فيما يحمل العشرات من القيادات العراقية جنسيات من إيران وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واستراليا وقطر والسويد والدنمارك وغيرها.

ويعد الرئيس العراقي برهم صالح أول رئيس جمهورية عراقي بعد عام 2003 يتخلى عن جنسية أجنبية استنادا إلى الدستور العراقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الوطنية الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:01
بمارضتكم لنظام صدام تركتم الفرصة للغرب يستنزف خيراتكم ونشرتم الفساد في بلادكم
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5
2 - مراكشي الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:11
اتمنى من الاخ برهم ان يعطيني تلك الجنسية و اعطيه جنسيتي المغربية التي تتيح له السفر في كل البلدان الافريقية جنوب الصحراء فقط
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