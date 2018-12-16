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كُتّاب وآراء
جيش إسرائيل يكتشف نفقا رابعا بحدود لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد اكتشاف نفق رابع على الحدود مع لبنان في إطار عملية "درع الشمال".
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه تم نهاية الأسبوع اكتشاف "نفق إرهابي هجومي آخر يمتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل"، وأضاف أن "مسار النفق موجود حاليا تحت سيطرة الجيش، ولا يشكل تهديدا".
وأضاف أنه "تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى، ومن ثم فإن من يدخله من جانبه اللبناني يعرض نفسه للخطر".
وجدد الجيش تحميل "الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل لبنان".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاق حملة "درع الشمال" على الحدود الشمالية المتاخمة للبنان بهدف "كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها إلى داخل أراضي إسرائيل".