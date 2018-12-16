زلزال بـ5.7 درجات يضرب جنوب غربي الصين

هسبريس - إفي

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات اليوم الأحد جنوب غربي الصين، دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الزلزال وقع في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين الساعة 12:46 بالتوقيت المحلي، وفقا للمركز الصيني لشبكات رصد الزلازل.

وأوضح المركز أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 28.24 درجة شمالا وخط طول 104.95 درجة شرقا، على عمق 12 كلم