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الرئيسية | خارج الحدود | مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى
هسبريس - و.م.ع
الأحد 16 دجنبر 2018 - 12:40

استأنفت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن الاقتحامات نفذت من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضح الخطيب أن المستوطنين، قاموا بجولات بدأت من باب المغاربة مرورا بالساحة الأمامية للجامع القبلي وسطح الأقصى القديم والمصلى المرواني ومنطقة باب الرحمة، وخرجوا من جهة باب السلسلة.

وأضاف أن المقتحمين قاموا خلال ذلك بتأدية طقوس وشعائر تلمودية استفزازية في ساحات الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل حراس الأقصى والمصلين والمرابطين.

ويشهد المسجد الأقصى، اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حجية الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:09
أين المسلمون وحكامهم مما يقوم به المتطرفون اليهود في فلسطين المحتلة فلا نرى إلا شعارات فضفاضة وخادعة .
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3
2 - عادل ابو العدالة الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:09
أنا أقول أن يترك هؤلاء المشعوذون اليهود على حالهم لكي يسيئوا الى دينهم و الى دولتهم .
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0
3 - HAMID الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:21
اين هم المسؤولين عن حماية القدس ؟؟
اين هو محمود عباس اين هو رئيس لجنة القدس ؟؟؟
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2
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