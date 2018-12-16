مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

هسبريس - و.م.ع

استأنفت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن الاقتحامات نفذت من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضح الخطيب أن المستوطنين، قاموا بجولات بدأت من باب المغاربة مرورا بالساحة الأمامية للجامع القبلي وسطح الأقصى القديم والمصلى المرواني ومنطقة باب الرحمة، وخرجوا من جهة باب السلسلة.

وأضاف أن المقتحمين قاموا خلال ذلك بتأدية طقوس وشعائر تلمودية استفزازية في ساحات الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل حراس الأقصى والمصلين والمرابطين.

ويشهد المسجد الأقصى، اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.