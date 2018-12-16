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كُتّاب وآراء
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حادث مروري ينهي حياة حفيدة رئيس موريتانيا
الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:30
لقيت ابنة نجل الرئيس الموريتاني بدر ولد محمد ولد عبد العزيز مصرعها، في حادث سير، أمس السبت، بالعاصمة نواكشوط.
وقد كانت الهالكة برفقة أمها التي أصيبت بجروح بعد اصطدام سيارتها الخفيفة بشاحنة، ليجري نقلها إلى المستشفى العسكري في نواكشوط لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مكان الحادث، قبل أن يغادر المكان لحضور جنازة حفيدته التي توفيت متأثرة بقوة الاصطدام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - بن عيوش الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:38
انا لله وانا اليه راجعون الموت واحد والأسباب متعددة
2 - محمد الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:39
رحمها ألله تعالى واسكنها فسيح جناته الفشوش والسرعة المفرطة
3 - مومو الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:41
الله يكون في عون المتسبب في هده الحادثة سيحاكم par message
4 - منير الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:43
وهل أبناء الرؤساء و الحكام يموتون إنا هدا لأمر عجيب
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