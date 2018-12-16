حادث مروري ينهي حياة حفيدة رئيس موريتانيا

هسبريس من الرباط

لقيت ابنة نجل الرئيس الموريتاني بدر ولد محمد ولد عبد العزيز مصرعها، في حادث سير، أمس السبت، بالعاصمة نواكشوط.

وقد كانت الهالكة برفقة أمها التي أصيبت بجروح بعد اصطدام سيارتها الخفيفة بشاحنة، ليجري نقلها إلى المستشفى العسكري في نواكشوط لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مكان الحادث، قبل أن يغادر المكان لحضور جنازة حفيدته التي توفيت متأثرة بقوة الاصطدام.