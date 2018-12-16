24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. القيم.. سؤال تنزيلها (5.00)

  2. مخاطر أسلاك تقويم الأسنان (5.00)

  3. قتيل وجرحى في حادث سير بجماعة مشرع بن عبو (5.00)

  4. إحاشات تخفّف أضرار الخنازير في جهة سوس (5.00)

  5. الإسلام السياسي .. متى تستقل السياسة عن الدعوة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حادث مروري ينهي حياة حفيدة رئيس موريتانيا

حادث مروري ينهي حياة حفيدة رئيس موريتانيا

حادث مروري ينهي حياة حفيدة رئيس موريتانيا
هسبريس من الرباط
الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:30

لقيت ابنة نجل الرئيس الموريتاني بدر ولد محمد ولد عبد العزيز مصرعها، في حادث سير، أمس السبت، بالعاصمة نواكشوط.

وقد كانت الهالكة برفقة أمها التي أصيبت بجروح بعد اصطدام سيارتها الخفيفة بشاحنة، ليجري نقلها إلى المستشفى العسكري في نواكشوط لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مكان الحادث، قبل أن يغادر المكان لحضور جنازة حفيدته التي توفيت متأثرة بقوة الاصطدام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بن عيوش الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:38
انا لله وانا اليه راجعون الموت واحد والأسباب متعددة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - محمد الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:39
رحمها ألله تعالى واسكنها فسيح جناته الفشوش والسرعة المفرطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مومو الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:41
الله يكون في عون المتسبب في هده الحادثة سيحاكم par message
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - منير الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:43
وهل أبناء الرؤساء و الحكام يموتون إنا هدا لأمر عجيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.