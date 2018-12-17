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كُتّاب وآراء
معهد دولي يرصد استنفار هشاشة الوضع الأمني للجيش الجزائري
خلُصت ورقة بحثية منشورة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن القيادة الجديدة في الجزائر ستواجه حالة اقتصادية صعبة وتهديدات مستمرة من شبكات إرهابية في ليبيا ومالي فضلا عن السخط الاجتماعي المتنامي بين الشباب الجزائري العاطل عن العمل، بغض النظر عمن سيتولى الرئاسة في هذا البلد المغاربي.
وقالت الورقة البحثية، المنشورة تحت عنوان "أزمة محتملة تلوح في الأفق مع دخول الجزائر مرحلة الانتخابات"، إن التحدي الاقتصادي يكمن في "الانحدار الحاد لعائدات النفط والغاز والتباطؤ في القطاع الصناعي؛ الأمر الذي أدى إلى إرغام الجزائر على تنفيذ تدابير التقشف في الوقت الذي زادت فيه الضرائب".
وأضافت الورقة، التي كتبها المحلل الجزائري عبد الإله بنداودي، أن هاتين السياستين "أثَّرتا سلباً على المواطنين ذوي الدخل المتوسط؛ ذلك أن 12 في المائة من الشباب المتعلمين ما زالوا عاطلين عن العمل، وأن معدل التضخم الذي بلغ في العام الماضي نسبة 5.5 في المائة دفع البنك الدولي إلى التحذير من أن عشرة في المائة من السكان قد يعودوا إلى حالة الفقر".
وتوقعت الورقة أن "ﺗَﺴﺘﻤﺮ التفاوتات الإقليمية، مع احتمال إطالة الدورة السنوية للاحتجاجات التي تحدث منذ عام 2011 ﺣﻮل أﻣﻮر عدة، مثل إمكانية الحصول على السكن ومعارضة التكسير الهيدروليكي ومرتبات الموظفين المدنيين"، مشددة على أن "السخط الاجتماعي المتصاعد الناجم عن تجميد الإنفاق الحكومي وتدفقات رأس المال المحدودة وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب ستحتل مركز الصدارة في الانتخابات المقبلة".
أما التحدي الأمني، بحسب العضو السابق في "حزب التجديد" الجزائري، فيتجلى في الفراغ الأمني بالبلدان المجاورة، لا سيّما في ليبيا ومالي، ما تسبَّب في نشوء تهديدات بالغة، بحيث "برزت بعض المنظمات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل على طول الجناح الجنوبي للجزائر".
وأكدت الورقة البحثية، التي ترصد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها النظام الجزائري، أن "أكثر الأخطار إلحاحاً هي تطور التشدد الإسلامي وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر. وفي الوقت نفسه، أصبحت كل من ليبيا ومالي ملاذاً آمناً للإرهابيين وجماعات الجريمة المنظمة، ما يسهّل الراديكالية والتطرف في المنطقة. كما تشكل كل هذه المشاكل عبئاً ثقيلاً على الجيش الجزائري، الذي يُنظر إليه عموماً على أنه من أكثر القوات تنظيماً وقدرة في المنطقة".
ودقّ الباحث الجزائري المتخصص في قضايا الإرهاب ناقوس الخطر حول الوضع الأمني الهش، "المقرون بانعدام الاستقرار السياسي وضعف الحكم والتهديدات العابرة للحدود الوطنية الجديدة"، داعيا الجيش الجزائري إلى التكيف معه بصورة مستمرة.
"وفي حين من المرجح أن تستمر الجماعات المتشددة في استغلال الفراغ الأمني الإقليمي، فإن الحاجة إلى تطبيق مقاربة أمنية جديدة تجاه المنطقة يجب أن تبقى من أولويات صانعي السياسة في الجزائر. كما يجب أن تكون هذه التحديات في قلب المناقشات والقرارات في الانتخابات المقبلة، بغض النظر عن كيفية معالجة الرئيس القادم لمشكلة الأمن القومي هذه"، تؤكد المقالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
لذا ادعوا الله معي ايها الاخوة و الاخوات بان اللهم انزل سعر برميل النفط الى ما دون الثلاثين دولارا للبرميل و جفف اللهم منابع نفط عصابة الاشرار الحاكمة في الجزائر (ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [ المائدة ] ...
من الشرق الجزائر من الجنوب محاصرين من الجمهورية الصحراوية ,من الشمال اسيادكم الاسبان الدين يستعبدون نساءكم (الفرولة واشياء اخرى لا دعية لدكرها)
ولم يبقى لكم الا اسماك القرش من الغرب,
لهدا انصحكم ان تقبلوا بشروط الجزائر العضمى
لا نوريد ان تكون مشاكل في الجزائر لي انا امن الجزائر يهم المغرب إذا قدر الله مشاكل في الجزائر صوف تكون مشاكل على الحدود المغربية
سؤال موجه الى المدونين على هده الصفحة, من باحثين و أكادميين و علماء ..ووو.
- ألا تكفيكم مشاكلكم؟ لماذا تحشرون أنفسكم عنوة في مشاكل غيركم و بالأخص الجزائر؟ لو كانت بلدي الجزائر محتملة مند قرون خلت لما تجرأت أن أكتب كلمة عن عظمة بلدي, لو كانت بلدي الجزائر قبلة للسياح المرضى و ليبيدوفيل لما كتبت حرفا عن جمالي بلادي, لو كانت نساء بلدي الجزائر يستعبدن في إسبانيا و دول الخليج لما قلت كلمة عن إستقلال بلدي, لو ...لو ....لو .
- ركزوا على بلدكم من فظلكم فإنتقاداتكم و زندقتكم لن ثأثر علينا لأنكم لستم أهل خير بإختصار.
Pourtant la réalité c'est que l'Algerie est là, debout, belle et prospère, puissante et sûre. Sur le plan des infrastructures et des investissements, de gigantesques projets sont sur le point d'être finalisés: magnifique metro, réseau de chemin de fer ultramoderne, immense aéroport, et un impressionnant port, raffineries en sicille, phosphates, petrochimie, pharmaceutique, agroalimentaire, éléctronique, informatique, éléctromenager, papier, agriculture, recherche scientifique..reserve de change de 100 milliards de $, zero dettes, partenaires économiques puissants: États unis, Chine, Russie, Allemagne, Turquie, coreé du sud...
Et le Maroc? ...bonichates, Baghlates et farawlates.