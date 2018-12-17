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الرئيسية | خارج الحدود | معهد دولي يرصد استنفار هشاشة الوضع الأمني للجيش الجزائري

معهد دولي يرصد استنفار هشاشة الوضع الأمني للجيش الجزائري

معهد دولي يرصد استنفار هشاشة الوضع الأمني للجيش الجزائري
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:00

خلُصت ورقة بحثية منشورة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن القيادة الجديدة في الجزائر ستواجه حالة اقتصادية صعبة وتهديدات مستمرة من شبكات إرهابية في ليبيا ومالي فضلا عن السخط الاجتماعي المتنامي بين الشباب الجزائري العاطل عن العمل، بغض النظر عمن سيتولى الرئاسة في هذا البلد المغاربي.

وقالت الورقة البحثية، المنشورة تحت عنوان "أزمة محتملة تلوح في الأفق مع دخول الجزائر مرحلة الانتخابات"، إن التحدي الاقتصادي يكمن في "الانحدار الحاد لعائدات النفط والغاز والتباطؤ في القطاع الصناعي؛ الأمر الذي أدى إلى إرغام الجزائر على تنفيذ تدابير التقشف في الوقت الذي زادت فيه الضرائب".

وأضافت الورقة، التي كتبها المحلل الجزائري عبد الإله بنداودي، أن هاتين السياستين "أثَّرتا سلباً على المواطنين ذوي الدخل المتوسط؛ ذلك أن 12 في المائة من الشباب المتعلمين ما زالوا عاطلين عن العمل، وأن معدل التضخم الذي بلغ في العام الماضي نسبة 5.5 في المائة دفع البنك الدولي إلى التحذير من أن عشرة في المائة من السكان قد يعودوا إلى حالة الفقر".

وتوقعت الورقة أن "ﺗَﺴﺘﻤﺮ التفاوتات الإقليمية، مع احتمال إطالة الدورة السنوية للاحتجاجات التي تحدث منذ عام 2011 ﺣﻮل أﻣﻮر عدة، مثل إمكانية الحصول على السكن ومعارضة التكسير الهيدروليكي ومرتبات الموظفين المدنيين"، مشددة على أن "السخط الاجتماعي المتصاعد الناجم عن تجميد الإنفاق الحكومي وتدفقات رأس المال المحدودة وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب ستحتل مركز الصدارة في الانتخابات المقبلة".

أما التحدي الأمني، بحسب العضو السابق في "حزب التجديد" الجزائري، فيتجلى في الفراغ الأمني بالبلدان المجاورة، لا سيّما في ليبيا ومالي، ما تسبَّب في نشوء تهديدات بالغة، بحيث "برزت بعض المنظمات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل على طول الجناح الجنوبي للجزائر".

وأكدت الورقة البحثية، التي ترصد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها النظام الجزائري، أن "أكثر الأخطار إلحاحاً هي تطور التشدد الإسلامي وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر. وفي الوقت نفسه، أصبحت كل من ليبيا ومالي ملاذاً آمناً للإرهابيين وجماعات الجريمة المنظمة، ما يسهّل الراديكالية والتطرف في المنطقة. كما تشكل كل هذه المشاكل عبئاً ثقيلاً على الجيش الجزائري، الذي يُنظر إليه عموماً على أنه من أكثر القوات تنظيماً وقدرة في المنطقة".

ودقّ الباحث الجزائري المتخصص في قضايا الإرهاب ناقوس الخطر حول الوضع الأمني الهش، "المقرون بانعدام الاستقرار السياسي وضعف الحكم والتهديدات العابرة للحدود الوطنية الجديدة"، داعيا الجيش الجزائري إلى التكيف معه بصورة مستمرة.

"وفي حين من المرجح أن تستمر الجماعات المتشددة في استغلال الفراغ الأمني الإقليمي، فإن الحاجة إلى تطبيق مقاربة أمنية جديدة تجاه المنطقة يجب أن تبقى من أولويات صانعي السياسة في الجزائر. كما يجب أن تكون هذه التحديات في قلب المناقشات والقرارات في الانتخابات المقبلة، بغض النظر عن كيفية معالجة الرئيس القادم لمشكلة الأمن القومي هذه"، تؤكد المقالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عبدالله الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:19
اش من انتخابات ؟ على من تضحكون؟ ما كاين لا انتخابات ولا سيدي بوزكري ، كاين حرب داخلية مع الجنيرالات في ما بينهم وأخو بوتفليقة او ربي انشاء الله غادي يشعل فيهم الفتنة ليتطاحنو في ما بينهم وأتمنى ان لا تكون المسرحية ديال مليون شهيد او الشعب مسكين سوف يخلص التمن ما كاين لا ارهاب ولا جوج ، الارهاب الحقيقي وهو قصر المرادية او غادي يبقى في الحكم بالقوة وسوف يقتل الآلاف . كولشي مسرح الجزاءر ولات شوهة في العالم ، دولة بلا رءيس او يزيدوك بالكذوب او النيف الخاوي. إنكم لساعتهم قريبة انشاء الله لان الظلم مولاه يخلص يخلص والشعب الجزاءري سوف يصوت على رءيسا ما عنده حتى علاقة بالمافيا العسكرية.
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9
2 - الورزازي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:23
كلما ارتفع سعر برميل النفط الا وازداد معه تعجرف عصابة الاشرار الحاكمة في الجزائر وازدادت دسائسهم و مكائدهم لضرب مصالح المغرب و قوت شعبه مع تمويل حرب استنزاف اموال الشعبين المغربي و الجزائري.
لذا ادعوا الله معي ايها الاخوة و الاخوات بان اللهم انزل سعر برميل النفط الى ما دون الثلاثين دولارا للبرميل و جفف اللهم منابع نفط عصابة الاشرار الحاكمة في الجزائر (ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [ المائدة ] ...
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10
3 - ناصح الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:24
الشيء الاكيد والمهم لكم هو الحدود لن تفتح بغض النضر ان كان بوتفليقة حي او ميت , لتدكير الحدود اغلقت في زمان الرئيس زروال , محاصرين
من الشرق الجزائر من الجنوب محاصرين من الجمهورية الصحراوية ,من الشمال اسيادكم الاسبان الدين يستعبدون نساءكم (الفرولة واشياء اخرى لا دعية لدكرها)
ولم يبقى لكم الا اسماك القرش من الغرب,
لهدا انصحكم ان تقبلوا بشروط الجزائر العضمى
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-39
4 - من يتكلم الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:39
نحن نعلم بي انا الجزائر في وضع صعب في هده سنوات انها بي دون رأيس ولكن لا نفهم متى تتحرك الحكومة او الجنرالات الجزائر لي الإنتخابات مبكرا ماذا ينتظرون إلى حد الآن ؟؟؟؟
لا نوريد ان تكون مشاكل في الجزائر لي انا امن الجزائر يهم المغرب إذا قدر الله مشاكل في الجزائر صوف تكون مشاكل على الحدود المغربية
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-3
5 - جزائري الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:43
بسم الله,
سؤال موجه الى المدونين على هده الصفحة, من باحثين و أكادميين و علماء ..ووو.
- ألا تكفيكم مشاكلكم؟ لماذا تحشرون أنفسكم عنوة في مشاكل غيركم و بالأخص الجزائر؟ لو كانت بلدي الجزائر محتملة مند قرون خلت لما تجرأت أن أكتب كلمة عن عظمة بلدي, لو كانت بلدي الجزائر قبلة للسياح المرضى و ليبيدوفيل لما كتبت حرفا عن جمالي بلادي, لو كانت نساء بلدي الجزائر يستعبدن في إسبانيا و دول الخليج لما قلت كلمة عن إستقلال بلدي, لو ...لو ....لو .
- ركزوا على بلدكم من فظلكم فإنتقاداتكم و زندقتكم لن ثأثر علينا لأنكم لستم أهل خير بإختصار.
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8
6 - الساكي اسبانيا الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:49
الى ...ناصح... ما انت بناصح... هل تعرب بان بلدك هو المحاصر ام لا؟؟ ليبيا...من جهع.. و المرتزقة ...في تينذوف....و المغرب امامكم... لقد اصبحت تلك الحصاه التي اردتم وضعا في حداء سيدكم المغرب اصبحت في حذائكم.... تمعن جيدا يا مغرور...انضر الى بلدك اين وصل... و انضر الى سيدك المغرب اين وصل.... الحمد لله لدينا ما يكفي من الخضروات و نصدرها الى اوروبا.؛ مادا فعل بلدك بتلك الاموال....لا شي...استنزفعا لكم المغرب بطريقة فنية و اصبحتم تعدون من الدول الفقيرة رغم الغاز و البترول.... و سيدك المغرب فاتكم بسنوات....يا مرتزق يا مغفل.... انضر بعيدا.... و الصحراء مغربية رغم انفكم.
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0
7 - الإتحاد قوة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:52
ارجو واناشد الإخوة المغاربة والجزائريين أن لا يتبادلوا الشتائم والشماتات في كتاباتهم لأننا أخوة في الجوار والدم والدين فحتى وإن انفجر الوضع وعمت الفوضى في بلد من البلدين فلن يسلم البلد الآخر من عواقبها
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6
8 - مراقب الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:54
تذكير فقط للمعلق ناصح:اتمنى الا تنسى أو تتناسى وانت تتطاول على شرف اسيادك و نساءهم العفيفات رغم انفك وانف من على نهجك انكم كنتم لمائة وانتم تحت الإستعمار ولا ضرورة للتذكير بما فعل بكم،فلتبحث عن تسلم******
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-7
9 - Salmimostefa الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:02
هذا الكلام منذ عشرات السنين ونحو نسمع فيه وتتمنونه للجزائر كل سنة هذه السنة الجزائر ستنهار وبفضل الله وعونه ازدادت قوة وصلابة كان عليكم انتم ان تودبروا اموركم الجزاىر غير مدانة لأحد ومزال خزاناتها مملوءة عكسكم 91 مليار دولار مديونية والحركات بدأت تظهر هنا وهناك والفقر المدقع ازداد
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-1
10 - الفعل ورد الفعل الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:25
الدي يريد ان لا نتدخل في شؤون بلاده إسأل حكامك الدين يريدون ليس التدخل في شؤوننا بل تقسيمنا ادا سنتدخل اليوم وغدا الى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا
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0
11 - Alhambra1975 الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:28
Si on se fie à ses analyses bidon l'Algerie aurait déjà disparu de la carte au moins 20 fois !!!
Pourtant la réalité c'est que l'Algerie est là, debout, belle et prospère, puissante et sûre. Sur le plan des infrastructures et des investissements, de gigantesques projets sont sur le point d'être finalisés: magnifique metro, réseau de chemin de fer ultramoderne, immense aéroport, et un impressionnant port, raffineries en sicille, phosphates, petrochimie, pharmaceutique, agroalimentaire, éléctronique, informatique, éléctromenager, papier, agriculture, recherche scientifique..reserve de change de 100 milliards de $, zero dettes, partenaires économiques puissants: États unis, Chine, Russie, Allemagne, Turquie, coreé du sud...
Et le Maroc? ...bonichates, Baghlates et farawlates.
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