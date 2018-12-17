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كُتّاب وآراء
تركيا: ترامب يعمل على ملف تسليم غولن لأنقرة
قالة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في 2016.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر في الدوحة "في الأرجنتين.. قال ترامب لأردوغان إنهم يعملون على تسليم غولن وآخرين" في إشارة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت بالأرجنتين من 30 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر .
وتسعى تركيا منذ وقت طويل لتسلم غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ نحو عقدين.
وكان غولن حليفا لأردوغان لكن السلطات التركية اتهمته بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي سيطر خلاله جنود مارقون على دبابات وطائرات هليكوبتر وهاجموا البرلمان وأطلقوا النار على مدنيين عزل.
وينفي غولن تورطه في هذه المحاولة. وقال ترامب الشهر الماضي إنه لا يدرس تسليم غولن في سياق جهود لتخفيف ضغوط تركيا على السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده ستطلق مبادرات جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار كولن.
وقال جاويش أوغلو "رأيت في الآونة الأخيرة تحقيقا موثوقا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عن تهرب منظمة غولن من الضرائب".