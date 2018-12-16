إصابات وجرحى في انفجار داخل مطعم شمال اليابان

هسبريس - متابعة

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن ما يربو على 40 شخصا أصيبوا إثر انفجار وقع في مطعم اليوم الأحد في مدينة سابورو بشمال اليابان.

ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار الذي قالت الوكالة إنه أدى إلى انهيار عدد من المباني.

وأضافت الوكالة أن الشرطة ورجال الإطفاء يعملون للسيطرة على الموقع ويكافحون ألسنة اللهب، وحذروا من احتمال حدوث انفجار آخر.