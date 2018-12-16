السعودية تحصر 41 وظيفة على مواطني البلاد

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة العمل السعودية، اليوم الأحد، حصر العمل في 41 نشاطا ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، في بيان، إن المهن والأنشطة شملت أماكن عدة بينها "المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية".

وتشمل الوظائف أيضا، وفقا للبيان، سائقي السيارات الخفيفة، وموظف أمن وسلامة، ومدير خدمة العملاء، ومدير إداري، ومندوب التسويق والمبيعات، ومدير الموارد البشرية، وموظف موارد بشرية، ومندوب تسويق.

وشدد البيان على تطبيق عقوبات في حق المخالفين لتوطين المهن المحصورة على السعوديين والسعوديات.

ووفق بيانات رسمية سعودية، فقد تراجع عدد الموظفين الأجانب في المملكة إلى 7.91 ملايين شخص نهاية 2017، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.

وفي المقابل، ارتفع عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليونا مع نهاية العام الماضي، مقابل 1.68 مليونا في 2016.

وبدأت السعودية منذ سنتين في توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، وبعض مهن قطاع البيع بالتقسيط، في إطار تنزيل سلسة الإصلاحات الاقتصادية ضمن "رؤية 2030"، الرامية، أساسا إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.