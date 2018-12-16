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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تحصر 41 وظيفة على مواطني البلاد

السعودية تحصر 41 وظيفة على مواطني البلاد

السعودية تحصر 41 وظيفة على مواطني البلاد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:40

أعلنت وزارة العمل السعودية، اليوم الأحد، حصر العمل في 41 نشاطا ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، في بيان، إن المهن والأنشطة شملت أماكن عدة بينها "المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية".

وتشمل الوظائف أيضا، وفقا للبيان، سائقي السيارات الخفيفة، وموظف أمن وسلامة، ومدير خدمة العملاء، ومدير إداري، ومندوب التسويق والمبيعات، ومدير الموارد البشرية، وموظف موارد بشرية، ومندوب تسويق.

وشدد البيان على تطبيق عقوبات في حق المخالفين لتوطين المهن المحصورة على السعوديين والسعوديات.

ووفق بيانات رسمية سعودية، فقد تراجع عدد الموظفين الأجانب في المملكة إلى 7.91 ملايين شخص نهاية 2017، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.

وفي المقابل، ارتفع عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليونا مع نهاية العام الماضي، مقابل 1.68 مليونا في 2016.

وبدأت السعودية منذ سنتين في توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، وبعض مهن قطاع البيع بالتقسيط، في إطار تنزيل سلسة الإصلاحات الاقتصادية ضمن "رؤية 2030"، الرامية، أساسا إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - أيوب الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:47
إلى ضربك الله سير خدم فالسعودية، غلط صغير ترجع للمغرب بيد ولا رجل مقطوعة(هادشي الى ماقطعوش ليك راسك) اللهم الخارج ولا افريقيا أما الشرق الأوسط خليوه للهنود والباكستانيين
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33
2 - غير انا الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:53
الا كانت غير السعودية الله اربحكم بها،حتى الحج غادي نديرو غير هنا.الله اجعل البركة في الكريريصة ديال الربيع،الفياق بكري و صلاة الفجر.و الرزيق اجيبوا مولانا الكريم..
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46
3 - مغربي الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:54
اصلا شكون اللي باقي باغي يخدم في السعودية ؟ عدم احترام العمال المقيمين ، عدم وجود حقوق الانسان المقيم و حتى السعودي ، و حتى الرواتب عندهم ضعيفة جدا
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35
4 - حافيظ الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:56
السعودية تعيش ازمة قتصادية جراء تراجع اسعار النفط وحرب اليمن زيادة على شراء الاسلحة من امريكا (ترامب)
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19
5 - ملاحظ الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:56
الحمد لله سافرت واستقريت بيلاد فرنسا هذه البلاد التي لا تفرق بين البشر الكل سواسية لا فرق بين اعحمي وعربي الا بعمله وقدرته على الاندماج. استطعت ان اعيش بكرامتي دونما التبنديق لعباد الله . اما بلاد العربان فلا ولن اذهب اليها لاني اعرف اني ساعيش عبدا دليلا تمارس علي كل اصناف الدل والاحتقار والعبودية من من يشاركونني نفس الهوية واللغة والدين. فلتحيا فرنسا العلمانية التي لا تنظر للبشر بناء على معتقداتهم وتاخذ نفس المسافة من الاديان كي لا تترك الفرص لاشباه المتدينين الذين يستغلوا الدين لقضاء ماربهم
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36
6 - الواقعي الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:03
لا ضمانات في السعودية.قد تذهب و تعيش عشرين سنة في السعودية و تشتغل ميكانيكي طيلة هذه المدة و لن تحصل على الجنسية طبعا.بين ليلة و ضحاها سيتم سعودة المهنة و بالتالي ستصبح ممنوعا من ممارستها.اعتقد ان السعودية بسعودة مهن كانت مقتصرة على الاجانب و كانت تعتبر مهنا حقيرة في نظر السعوديين يدل على امرين .ان الاتجاه العام هو طرد المهاجرين و المقيمين تدريجيا. ثانيا ان السعودية وصلت الى ازمة بطالة حادة جعلتها تفرض هذا الاجراء من اجل تشغيل السعوديين.من جهة هذا حقهم و من جهة اخرى غبي من يأمن العيش في تلك البلاد .لا أمان فيها
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13
7 - X bx الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:08
هل هناك عنصرية أكثر من هذا. ؟لا يوجد هذا التمييز إلا عندهم. و أين "لا فرق إلا بالتقوى؟
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15
8 - مهاجر من فرنسا الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:16
سبق لي ان عملت في السعودية لكن لم اتحمل ظروف العيش و لم اتأقلم معها
ثم كتب الله لي ان استقر في فرنسا حيث وجدت فرقا كبيرا بين الدولتين
بلد يحترم حقوق المهاجر و تحس كانك في بلدك
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4
9 - us citizen الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:26
God bless europe and america?????
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