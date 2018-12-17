تصاعد العنف بالضفة الغربية يقلق الأمم المتحدة

هسبريس - افي

أعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، جامي ماكجولدريك، عن قلقه لتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وقال ماكجولدريك في بيان رسمي: "إنني مصدوم للغاية لتصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيه القدس الشرقية والمستمر حتى اليوم".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه منذ الأسبوع الماضي لقي ثلاثة إسرائيليين وخمسة فلسطينيين (غالبيتهم مهاجمين) مصرعهم في حوادث مختلفة بالمنطقة، في هجمات، أعمال شغب بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية واعتقالات.

وتشير بيانات المكتب الأممي إلى أن أكثر من 400 فلسطيني وما لا يقل عن 13 إسرائيليا أصيبوا بجروح، فيما اعتقل أكثر من 200.

وأدان ماكجولدريك الهجمات التي تستهدف مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين وذكّر بأن ممارسات العنف الحالية بدأت في التاسع من الشهر الجاري عندما أطلق فلسطيني النار على مجموعة من الإسرائيليين عندما مدخل مستوطنة عوفرا مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم امرأة حبلى وأربعة صغار. واضطر الأطباء لتوليد المرأة التي ولد طفلها مبتسرا وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام.

كما أشار البيان الصادر عن المكتب الأممي إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت عمليات بحث واعتقال موسعة في الضفة الغربية مما أسفر عن مواجهات مع السكان الفلسطينيين.

ودعا ماكجولدريك كافة الأطراف لإنهاء "العنف والأعمال المتهورة" وقوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية لـ"ضمان تنفيذ العمليات القانونية والأمنية بضبط نفس وحماية، بما فيها التي تتعامل مع هجمات يشنها مدنيون مسلحون".