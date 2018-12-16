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الرئيسية | خارج الحدود | أحداث عنف تعقب مظاهرة جماعات يمينية ببلجيكا ضد "اتفاق مراكش"

أحداث عنف تعقب مظاهرة جماعات يمينية ببلجيكا ضد "اتفاق مراكش"

أحداث عنف تعقب مظاهرة جماعات يمينية ببلجيكا ضد "اتفاق مراكش"
هسبريس - متابعة (صورة: أ.ف.ب)
الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:00

استخدمت الشرطة البلجيكية قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه للتصدي لأشخاص ارتكبوا أعمال عنف في أعقاب مظاهرة نظمتها مجموعات يمينية في بروكسل للاحتجاج على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.

وذكر مراسل لوكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن متظاهرين قاموا بعد المسيرة برشق حجارة وأشياء في منطقة قريبة من مقر المفوضية الأوروبية، وأضاف أن الشرطة حاولت في أعقاب ذلك تفريق المتظاهرين.

وحملت المظاهرة اسم "مسيرة ضد مراكش" التي جاءت احتجاجا على الميثاق الأممي الذي جرى التصديق عليه يوم الاثنين الماضي في مدينة مراكش، وشارك فيها، حسب تصريحات الشرطة، نحو 5500 شخص.

وأفادت (بلجا) بأن المتظاهرين طالبوا بإعطاء الأولوية " للشعب البلجيكي" وإغلاق الحدود واستقالة رئيس الوزراء شارل ميشال.

ونظم المظاهرة العديد من المجموعات الفلمنكية المنتمية إلى تيار اليمين واليمين المتطرف.

وشهدت المدينة مظاهرة مضادة لليسار، شارك فيها نحو 1000 شخص، بينهم مجموعة من حركة "السترات الصفراء" التي نأت بنفسها عن مسيرة اليمينيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - اوربا راحت الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:17
اوربا دمرت نفسها بنفسها سياستها المفتوحة قسمت الاوربيين قفز بالمحافظين المتشددين المتطرفين و الاحزاب القومية الان البلجيكيين منقسمين الفرنسيون منقسمون الاسبان الايطاليون ... مستقبل اوربا مجهول كيف ستكون اوربا في المستقبل وكيف سيتاثر الاقتصاد و المردود هل ستبقى اوربا متقدمة منفتحة كما هي الان ام سترجع الى الوراء و تصبح مثل مزبلة النفايات التي هرب منها غالبية المهاجرين
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28
2 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:20
على الدول الاوروبية غلق حدودها فالاوروبيون لا يجدون عملا بسبب رحيل المعامل الى الصين .يجب بناء جدران كما يريد فعل ترامب.على المهاجرين البقاء في بلدانهم لتحريرها من العصابات الحاكمة
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0
3 - خالد من هناك الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:21
اتفهمهم فبلجيكا اصبحت ممتلئة بالمهاجرين فكفى من اشتغال الساسة البلجيكيون لينام الرؤساء و السياسيون الأفارقة و يتمتعون بملايير شعوبهم، لقد أدت أوروبا ثمن استعمارها لأفريقيا باستقبالها لملايين المهاجرين و الآن حان الوقت ليستفيق الأفارقة من سباتهم و يصلحوا دولهم و يوقفوا الهجرة فدولهم تتوفر على خيرات كثيرة تكفي العالم بأكمله يكفي فقط أن يحارب الشباب الأفريقي رؤوس الفساد في بلدانهم و أن يكفي الغرب عن دعم هؤلاء المفسدين.
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52
4 - HAMID الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:21
الله يحسن العون الشعوب الاوربية كانت تستقبل المهاجريين من كل مكان و من كل الاديان و تأويهم و تعطيهم نفس الحقوق ولكن واليوم اصبحو يعيشون في الفقر وغلاء المعيشة
و زيد على هاذا التدفق للمهاجريين ،هم ليسو بعنصريين هم
يدافعون على بلدانهم فقط ،لو كنا في مكانهم لا فعلنا ....
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43
5 - المغربي الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:31
هؤلاء ليسوا يمينين متطرفين بل مواطنون واعون بخطورة ما يدبر لهم من عبودية وخراب عبر سياسات الهجرة والأبواب المفتوحة

اتفاق مركش يفتح الباب لملايين الأفارقة السود لاكتساح بلادنا لأخذ فرص الشغل من المغاربة ولقمة عيشهم وتبخيس الإنسان وإثارة الفتنة والقلاقل لنعيش في رعب مستمر فتستريح السلطة منا وتستفيد الشركات الكبرى من فائض اليد العاملة ببلاش.

متى يستفيق المغاربة؟
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32
6 - Hicham الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:36
انسانية بعض الدول الاوربية و بعض سياساتها اتجاه بعض المهاجرين اترت كتيرا على الامن الاجتماعي في اوروبا و خاصة ان الاغلبية الساحقة من المهاجرين دهبو فقط لجمع المال و التسول بطرق حديثة..
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13
7 - محمد الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:48
الات تحصدون سياسة الاستعمار ونهب ثروات الشعوب وخصوصا ثروات افرقيا المستعمرة الى يومنا هذا ونصب حكام ديكتاتوريين من اجل مصالحكم والان انقلب السحر على الساحر فذوقو الويل من المهاجرين
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11
8 - أبوسيبوعة الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:03
خُلاصَة القَوْل دوام الحال من سابع محال لن يكون الامس كاليوم ولا اليوم كالغد .
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2
9 - Senhaji الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:27
Ces belges n'ont qu'à restituer ce qu'ils ont spoliés de l'Afrique, notamment le Congo. Les caisses belges regorgent de diamant et or en Provence de ces pays.
A ce moment aucun africain ne prends le Large pour immigration àces ces pays.
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0
10 - the truth الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:28
المشكلة هي أن بعض المهاجرين لم و لن يندمجوا و يظلو محافظين على أفكارهم البدائية الرجعية المتخلفة لا ننسى ما فعلته شرذمة من المغاربة في ألمانيا عندما قاموا بالتحرش بفتيات هناك و هناك من برروا التحرشات الحيوانية باللباس. و آخرون يحملون أفكار متطرفة إرهابية. الأوروبيين عملوا ثورات من أجل المساوات و الحقوق و الحرية بشتى أنواعها أن كان لا يعجبكم تفكيرهم و نمط حياتهم ابقوا في بلدانهم.
افهم كل هذه العنصرية و الاسلاموفوبيا.
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