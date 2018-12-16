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كُتّاب وآراء
أحداث عنف تعقب مظاهرة جماعات يمينية ببلجيكا ضد "اتفاق مراكش"
استخدمت الشرطة البلجيكية قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه للتصدي لأشخاص ارتكبوا أعمال عنف في أعقاب مظاهرة نظمتها مجموعات يمينية في بروكسل للاحتجاج على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.
وذكر مراسل لوكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن متظاهرين قاموا بعد المسيرة برشق حجارة وأشياء في منطقة قريبة من مقر المفوضية الأوروبية، وأضاف أن الشرطة حاولت في أعقاب ذلك تفريق المتظاهرين.
وحملت المظاهرة اسم "مسيرة ضد مراكش" التي جاءت احتجاجا على الميثاق الأممي الذي جرى التصديق عليه يوم الاثنين الماضي في مدينة مراكش، وشارك فيها، حسب تصريحات الشرطة، نحو 5500 شخص.
وأفادت (بلجا) بأن المتظاهرين طالبوا بإعطاء الأولوية " للشعب البلجيكي" وإغلاق الحدود واستقالة رئيس الوزراء شارل ميشال.
ونظم المظاهرة العديد من المجموعات الفلمنكية المنتمية إلى تيار اليمين واليمين المتطرف.
وشهدت المدينة مظاهرة مضادة لليسار، شارك فيها نحو 1000 شخص، بينهم مجموعة من حركة "السترات الصفراء" التي نأت بنفسها عن مسيرة اليمينيين.
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تعليقات الزوّار (10)
و زيد على هاذا التدفق للمهاجريين ،هم ليسو بعنصريين هم
يدافعون على بلدانهم فقط ،لو كنا في مكانهم لا فعلنا ....
اتفاق مركش يفتح الباب لملايين الأفارقة السود لاكتساح بلادنا لأخذ فرص الشغل من المغاربة ولقمة عيشهم وتبخيس الإنسان وإثارة الفتنة والقلاقل لنعيش في رعب مستمر فتستريح السلطة منا وتستفيد الشركات الكبرى من فائض اليد العاملة ببلاش.
متى يستفيق المغاربة؟
A ce moment aucun africain ne prends le Large pour immigration àces ces pays.
افهم كل هذه العنصرية و الاسلاموفوبيا.