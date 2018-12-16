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"تنظيف سلاح" يقتل جنرالا إيرانيا كبيرا بالخطأ
الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:20
قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن جنرالا بالحرس الثوري يقود قاعدة عسكرية في منطقة أمنية حساسة بشمال شرق البلاد توفي اليوم الأحد بعدما أصاب نفسه بالرصاص في رأسه بطريقه الخطأ أثناء قيامه بتنظيف سلاحه.
وذكرت الوكالة أن القائد العسكري الراحل هو الجنرال قدرة الله منصوري الذي شارك في الحرب الإيرانية العراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي.
ويشهد شرق إيران المتاخم لباكستان وأفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات. ويعاني جنوب شرق إيران من اضطرابات أيضا بسبب انفصاليين وجماعات سنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Lecteur Hespress الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:34
Un militaire ''vétéran'' touché par une balle provenant de son arme durant son entretien !? Y a des régles de sécurité qui deviennent automatiques, comme la respiration. Et de là à oublier une balle au canon et pointer sa tete au bout du canon, et oublier son doigt sur la gachette, faut être suicidaire.
3 - أحمد من مكناس الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:52
ينظف سلاحه و هو محشو بالرصاص؟ على حد علمي قبل تنظيف السلاح الناري المفروض أولا افراغه من الرصاص. يبدو أن هناك شيئا غامضا في الموضوع.
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