"تنظيف سلاح" يقتل جنرالا إيرانيا كبيرا بالخطأ

هسبريس - رويترز

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن جنرالا بالحرس الثوري يقود قاعدة عسكرية في منطقة أمنية حساسة بشمال شرق البلاد توفي اليوم الأحد بعدما أصاب نفسه بالرصاص في رأسه بطريقه الخطأ أثناء قيامه بتنظيف سلاحه.

وذكرت الوكالة أن القائد العسكري الراحل هو الجنرال قدرة الله منصوري الذي شارك في الحرب الإيرانية العراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ويشهد شرق إيران المتاخم لباكستان وأفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات. ويعاني جنوب شرق إيران من اضطرابات أيضا بسبب انفصاليين وجماعات سنية.