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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة خامس شخص في هجوم "سوق عيد الميلاد"

وفاة خامس شخص في هجوم "سوق عيد الميلاد"

وفاة خامس شخص في هجوم "سوق عيد الميلاد"
هسبريس - رويترز
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:57

قال مكتب مدعي باريس أمس الأحد إن شخصا خامسا توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء على سوق هدايا عيد الميلاد في ستراسبورج.

وقال مسؤول بمكتب المدعي إن الضحية هو مواطن بولندي لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقتل المهاجم وهو شريف شيخات يوم الخميس بعد أن أطلق النار على الشرطة بعد يومين من عملية مطاردة شارك فيها أكثر من 700 من أفراد قوات الأمن.

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