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الرئيسية | خارج الحدود | البشير أول زعيم عربي يزور سوريا بعد الحرب

البشير أول زعيم عربي يزور سوريا بعد الحرب

البشير أول زعيم عربي يزور سوريا بعد الحرب
هسبريس - رويترز
الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:40

قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الصراع السوري.

وأظهرت صور رسمية الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله للبشير في المطار. وتجنبت دول عربية كثيرة الأسد منذ أن بدأ الصراع في 2011 بعد انتشار الاحتجاجات في سوريا مطالبة بإسقاطه.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الزعيمين أجريا محادثات في قصر الرئاسة تناولت أحدث التطورات في المنطقة وفي سوريا.

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن بلاده لا تزال "مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها" رغم الصراع الذي تتهم فيه سوريا بعض الدول العربية بقيادة السعودية بتأجيجه عن طريق تسليح المعارضين الساعين للإطاحة بحكم الأسد.

وعلقت جامعة الدول العربية أنشطة سوريا في مؤسساتها في نونبر 2011 ردا على هجمات الحكومة السورية العنيفة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

ورغم أن دولا عربية كثيرة أغلقت سفاراتها أو خفضت علاقاتها مع دمشق، ثمة دعوات كثيرة في العالم العربي في الأشهر الأخيرة لتطبيع العلاقات مع سوريا وإعادتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مسلم سابق الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:12
أتعلمون أن السودان لا تفرض الفيزا لدخول السوريين اليها و يحق لأي سوري يحمل جواز سفر سوري صالح ، دخول السودان فورا والإقامة وذلك ضمن التسهيلات التي تقدمها الحكومة...
في حين أن دول الخليج الفاحشة الغنى و التي تدعي الأخلاق الرفيعة والانسانية والاخوة الإسلامية أغلقت الأبواب أمام النازحين السوريين، السودان الفقيرة ترحب بهم، هذا ناهيك عن الدول الكافرة التي احتضنتهم..
يا للخزي ويا للعار
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13
2 - صديق حسين الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:33
ليس هذا فقط و الرد على المعلق رقم 1 فالسلطات السودانيه تسمح كذلك و منذ السبعينات للاخوه الفلسطينين بالدخول للسودان من غير أي اشتراطات قنصليه بمعنى يدخلون فورا حال تقديمهم لاي وثيقه صادره من السلطه الفلسطينيه و الاقامه غير مشروطه بزمن محدد مع امكانيه الدراسه في كل المراحل التعليميه للاسر و العوائل و كذلك الجامعات خاصه او عامه تعفي الطلبه الفلسطينين من أي رسوم او حتى مصاريف أجور السكن الجامعي معفيين منه وهذا بالرغم من ظروف السودان السيئه جدا ولا حول ولا قوه الا بالله
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1
3 - KIM الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:35
ماذا ربحو كل من ساند الارهاب في سوريا ؟
اليوم سوريا تعود كمى عادت الجزائر بالامس،
" كلشي يفوت يبقى غير العيب ".
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