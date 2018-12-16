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كُتّاب وآراء
البشير أول زعيم عربي يزور سوريا بعد الحرب
قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الصراع السوري.
وأظهرت صور رسمية الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله للبشير في المطار. وتجنبت دول عربية كثيرة الأسد منذ أن بدأ الصراع في 2011 بعد انتشار الاحتجاجات في سوريا مطالبة بإسقاطه.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الزعيمين أجريا محادثات في قصر الرئاسة تناولت أحدث التطورات في المنطقة وفي سوريا.
ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن بلاده لا تزال "مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها" رغم الصراع الذي تتهم فيه سوريا بعض الدول العربية بقيادة السعودية بتأجيجه عن طريق تسليح المعارضين الساعين للإطاحة بحكم الأسد.
وعلقت جامعة الدول العربية أنشطة سوريا في مؤسساتها في نونبر 2011 ردا على هجمات الحكومة السورية العنيفة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
ورغم أن دولا عربية كثيرة أغلقت سفاراتها أو خفضت علاقاتها مع دمشق، ثمة دعوات كثيرة في العالم العربي في الأشهر الأخيرة لتطبيع العلاقات مع سوريا وإعادتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
في حين أن دول الخليج الفاحشة الغنى و التي تدعي الأخلاق الرفيعة والانسانية والاخوة الإسلامية أغلقت الأبواب أمام النازحين السوريين، السودان الفقيرة ترحب بهم، هذا ناهيك عن الدول الكافرة التي احتضنتهم..
يا للخزي ويا للعار
اليوم سوريا تعود كمى عادت الجزائر بالامس،
" كلشي يفوت يبقى غير العيب ".