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الرئيسية | خارج الحدود | احتمال تسبب تسرب الغاز في انفجار مطعم باليابان

احتمال تسبب تسرب الغاز في انفجار مطعم باليابان

احتمال تسبب تسرب الغاز في انفجار مطعم باليابان
هسبريس - افي
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 01:16

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" أن الاحتمال الأكبر المتسبب في الانفجار الذي وقع الأحد في أحد المطاعم بمدينة سابورو اليابانية وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 42 شخصا، ناتج عن تسرب الغاز.

ووقع الحادث داخل مبنى تجاري من طابقين على بعد 3 كلم من جنوب شرقي وسط مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو.

ووفقا للتليفزيون المحلي، امتدت النيران خارج المبنى لتلتهم حانة، ومكتب للعقارات، ومبنى آخر، بينما استغرق رجال الإطفاء نحو 5 ساعات من أجل السيطرة على الحريق.

وكشف نفس المصدر أن المصابين كانوا داخل الحانة ومكتب العقارات، بينهم شخص يعاني من حروق خطيرة في الوجه، ولكن حالته مستقرة.

وأضاف شهود عيان للتليفزيون المحلي إلى وجود رائحة غاز قوية في المكان عقب الانفجار.

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