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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يدافع عن "فصل أطفال المهاجرين" بالحدود

ترامب يدافع عن "فصل أطفال المهاجرين" بالحدود

ترامب يدافع عن "فصل أطفال المهاجرين" بالحدود
هسبريس - افي
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 02:21

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا لم يتم فصل عائلات المهاجرين غير الشرعيين على الحدود، "سيصل المزيد من الناس" إلى بلادنا.

وقال الرئيس حول الاجراء المثير للجدل الذي أقرته حكومته في أبريل الماضي واضطرت إلى إلغائه في يونيو بسبب الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها "إذا لم يتم فصل العائلات سوف يأتي المزيد من الأشخاص، المهربين يقومون باستخدام الأطفال".

وفي هذا السياق، زعم ترامب مجددا أنه خلال إدارة سلفه، باراك أوباما (2009-2017)، كانت هناك سياسة "فصل الأطفال عن ذويهم على الحدود".

وأضاف "سياسة الديمقراطيين في فصل الأطفال عن ذويهم على الحدود خلال فترة رئاسة باراك أوباما كانت تطبق بشكل أسوأ مما تطبقه حكومتنا حاليا، تتذكرون صور الأطفال داخل الأقفاص عام 2014 فهي كانت في عهد أوباما".

ويعد فصل العائلات هو نتاج سياسة "عدم التسامح" التي انتهجتها الحكومة الأمريكية رسميا بدءا من أبريل الماضي والتي تقضي بملاحقة البالغين الذي يأتون إلى البلاد بشكل غير قانوني، وعليه يتم فصل أطفالهم عنهم.

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