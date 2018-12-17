24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. بنشعبون والخوصصة (5.00)

  2. القيم.. سؤال تنزيلها (5.00)

  3. سياح الغرب يزورون المملكة العربية السعودية لتكسير الصورة النمطية (5.00)

  4. إحاشات تخفّف أضرار الخنازير في جهة سوس (5.00)

  5. السعودية تحصر 41 وظيفة على مواطني البلاد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تستنكر موقف "مجلس الشيوخ" الأمريكي

السعودية تستنكر موقف "مجلس الشيوخ" الأمريكي

السعودية تستنكر موقف "مجلس الشيوخ" الأمريكي
هسبريس - رويترز
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:23

استنكرت وزارة الخارجية السعودية "الموقف الصادر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي"، قائلة إن ما حدث للصحفي جمال خاشقجي "جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي " بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤون السعودية الداخلية ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - واحد الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:52
بسيطة

متأكدين من أن محمد بن سلمان بريئ ... طالبو بتحقيق دولي في القضية .. وسيتبين بعد التحقيق من اعطى الأمر بتصفية السيد خاجقجي

أما ان كانو كفار .. ولا يعتد بتحقيقاتهم لأن لا مصداقية لهم .. ويريدون بالمملكة "الذكية" شرا .. فهنا مشكلة .. لأن السعودية لم تدع دولة كافرة لم تستورد منها سلاحا أو لم تتعاون معها ضد صدام أو وضد ارادة دول الربيع العربي ثانيا .. فلا يمكن ان يكون لهم مصداقية في تجارة دم البعض و البعض الآخر لا

المشكلة هو أن الغرب لديهم دليل دامغ على أن محمد بن سلمان هو من خطط وهندس للعملية ... هذا الدليل لا يدع مجالا للشك ولا التدوير ...

هذا الدليل هو الغباء الذي تمت به ... خطة كهذه لا يمكن أن تصدر الا من شخص يملك IQ أقل من المتوسط ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.