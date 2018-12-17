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كُتّاب وآراء
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السعودية تستنكر موقف "مجلس الشيوخ" الأمريكي
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:23
استنكرت وزارة الخارجية السعودية "الموقف الصادر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي"، قائلة إن ما حدث للصحفي جمال خاشقجي "جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها".
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي " بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤون السعودية الداخلية ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - واحد الاثنين 17 دجنبر 2018 - 00:52
بسيطة
متأكدين من أن محمد بن سلمان بريئ ... طالبو بتحقيق دولي في القضية .. وسيتبين بعد التحقيق من اعطى الأمر بتصفية السيد خاجقجي
أما ان كانو كفار .. ولا يعتد بتحقيقاتهم لأن لا مصداقية لهم .. ويريدون بالمملكة "الذكية" شرا .. فهنا مشكلة .. لأن السعودية لم تدع دولة كافرة لم تستورد منها سلاحا أو لم تتعاون معها ضد صدام أو وضد ارادة دول الربيع العربي ثانيا .. فلا يمكن ان يكون لهم مصداقية في تجارة دم البعض و البعض الآخر لا
المشكلة هو أن الغرب لديهم دليل دامغ على أن محمد بن سلمان هو من خطط وهندس للعملية ... هذا الدليل لا يدع مجالا للشك ولا التدوير ...
هذا الدليل هو الغباء الذي تمت به ... خطة كهذه لا يمكن أن تصدر الا من شخص يملك IQ أقل من المتوسط ...
متأكدين من أن محمد بن سلمان بريئ ... طالبو بتحقيق دولي في القضية .. وسيتبين بعد التحقيق من اعطى الأمر بتصفية السيد خاجقجي
أما ان كانو كفار .. ولا يعتد بتحقيقاتهم لأن لا مصداقية لهم .. ويريدون بالمملكة "الذكية" شرا .. فهنا مشكلة .. لأن السعودية لم تدع دولة كافرة لم تستورد منها سلاحا أو لم تتعاون معها ضد صدام أو وضد ارادة دول الربيع العربي ثانيا .. فلا يمكن ان يكون لهم مصداقية في تجارة دم البعض و البعض الآخر لا
المشكلة هو أن الغرب لديهم دليل دامغ على أن محمد بن سلمان هو من خطط وهندس للعملية ... هذا الدليل لا يدع مجالا للشك ولا التدوير ...
هذا الدليل هو الغباء الذي تمت به ... خطة كهذه لا يمكن أن تصدر الا من شخص يملك IQ أقل من المتوسط ...
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