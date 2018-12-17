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كُتّاب وآراء
مسابقة ملكة جمال الكون لـ2018 تنطلق في بانكوك
من المقرر أن تنطلق مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2018 في بانكوك في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من وصول متسابقات من 95 دولة إلى العاصمة التايلاندية للمشاركة في المنافسات التمهيدية.
وتستضيف بانكوك، للمرة الثالثة، النسخة الـ67 من المسابقة، وكانت آخر مرة استضافت فيها العاصمة التايلاندية المسابقة في عام 2005 عندما فازت الكندية/الروسية المولد ناتالي جليبوفا باللقب.
وستشهد مسابقة هذا العام أول متسابقة لمتحولة جنسيا، وهي ملكة جمال اسبانيا، أنجيلا بونس /27 عاما/ التي ولدت ذكرا ولكنها تحولت بعد ذلك إلى أنثى.
وقالت بونس إنها ستستخدم اللقب في القيام بحملات من أجل دعم الأطفال المتشككين في هويتهم الجنسية.
وأصبحت المسابقة مفتوحة أمام متحولي الجنس منذ عدة سنوات، بعد أن منعت ملكة جمال كندا من المشاركة في عام 2012 لأنها لم تولد أنثى.
وتحمل الجنوب أفريقية ديمي-ليه نيل-بيترز /23 عاما/ لقب ملكة جمال الكون حاليا.
ويستضيف المسابقة الممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي وعارضة الازياء آشلي جراهام، وستبدأ المسابقة في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) وتستمر ثلاث ساعات.