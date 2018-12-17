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الرئيسية | خارج الحدود | الصينيون يستقبلون السياح بـ21 ألف مرحاض جديد

الصينيون يستقبلون السياح بـ21 ألف مرحاض جديد

الصينيون يستقبلون السياح بـ21 ألف مرحاض جديد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:30

تخطط الصين لإنشاء أو إصلاح قرابة 21 ألف مرحاض في مناطق سياحية، خلال عام 2019، في إجراء ضمن "ثورة المراحيض" التي دفعت بها في 2015 لتحسين السياحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الحكومية.

وتشير "الثورة" المذكورة إلى اهتمام الحكومة الصينية بتحسين دورات المياه العامة، التي اشتهرت على مدار سنوات بكونها غير صحية، مما يحفز صناعة السياحة الوطنية بمراحيض "أكثر عصرية".

كما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة، راعية الإجراء، أن الصين كانت قد شيدت أو قامت بتحسين ما يقرب من 24 ألف من المراحيض العامة المخصصة للسائحين خلال الفترة الماضية من العام الجاري، بما فيها حوالي 15 ألف في المناطق الأقل تطورا في وسط وشمالي البلد الآسيوي.

وخلال الفترة بين عامي 2015 و2017 استثمرت الصين 1.64 مليار يوان (202.8 مليون دولار) في إنشاء أو تجديد أكثر من 70 ألف مرحاض للسائحين، حسبما أشارت الوزارة.

وفي هذا الصدد، تخطط الصين لإنشاء 64 ألف أخرى من دورات المياه العامة خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 ، طبقا لخطة عمل لمدة ثلاث سنوات أعلنت عنها الحكومة لتحسين السياحة الداخلية.

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