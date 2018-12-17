24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الرقية الشرعية بين العلم والخرافة (5.00)

  2. طول الرضاعة الطبيعية يبعد شبح مرض الكبد (5.00)

  3. يوتيوب يحذف 58 مليون فيديو "مسيء وعنيف" (5.00)

  4. صف لي إلهك أرسم ملامح شخصيتك (5.00)

  5. مواجهات بين الرحل وساكنة "هلالة" في اشتوكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الدنمارك تخفض توقعات نمو الاقتصاد طيلة عامين

الدنمارك تخفض توقعات نمو الاقتصاد طيلة عامين

الدنمارك تخفض توقعات نمو الاقتصاد طيلة عامين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 06:19

خفضت الحكومة الدنماركية من توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، وذلك في ظل المخاوف بشأن تراجع التجارة الدولية والغموض الذي يحيط بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الدنمارك تتوقع تباطؤ نسبة نمو الاقتصاد بصورة أكبر خلال عام 2020. وقالت حكومة كوبنهاغن إن ضعف التجارة الدولية سوف يضر قطاع الملاحة ويحد من قدرة المصدرين على دخول الاسواق الأساسية، مضيفة أنها خفضت من توقعاتها بالنسبة للمبيعات إلى السويد وألمانيا، أكبر سوقي تصدير بالنسبة للدنمارك.

وأضافت الحكومة، في وثيقة أطلعت عليها بلومبرغ"، أن أكبر خطورة ناجمة عن الحمائية التجارية ليست انخفاض نسبة النمو على المدى القصير، ولكن استمرار فقدان مزايا التجارة الدولية".

وتتوقع وزارة الاقتصاد الدنماركية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7% خلال عامي 2018 و 2019، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن ينمو بنسبة 1.8% للعامين أيضا. وقالت الوزارة إنها تتوقع تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1.6% عام 2020.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن التوقعات أظهرت أن الصادرات سوف تنمو بنسبة 1.7% هذا العام ، مقارنة بالتوقعات التي صدرت في غشت الماضي وتوقعت نموها بنسبة 2.5%. كما سوف تنمو الصادرات بنسبة 2.6% عام 2019 وبنسبة 2.3 % عام 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.