قتل خلال الثمانينيات يقود سياسيا إلى السجن المؤبد

هسبريس - د.ب.أ

صدر حكم بالسجن مدى الحياة، اليوم الاثنين، ضد قيادي بارز في "حزب المؤتمر" المعارض بالهند ، لإدانته في قضية تتعلق بأعمال شغب مناهضة للسيخ عام 1984.

وقال المحامي "اتش.إس. بهولكا" الذي مثل الضحايا، ضمن تصريح للصحفيين، إن محكمة دلهي العليا أدانت ساجان كومار، البالغ من العمر 73 عاما، في جريمة قتل خمسة أفراد من أسرة واحدة في نيودلهي.

وألغى القضاة حكم محكمة أدنى في الدرجة، صدر عام 2013، ببراءة كومار ،وهو برلماني سابق، من تهم القتل والتحريض على الفوضى في أعمال الشغب؛ وأمرت المحكمة كومار بتسليم نفسه بحلول 31 دجنبر الجاري.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها :"من المهم أن نؤكد لهؤلاء الضحايا، الذين لا حصر لهم وينتظرون بصبر، أنه بالرغم من التحديات فإن الحقيقة سوف تسود وتتحقق العدالة".

التصريح كان إشارة إلى امرأة، تدعى جاجديش كاور، كان زوجها وابنها وثلاثة من أبناء عمومتها هم الخمسة القتلى الذين كانوا يتحركون من أجل اتخاذ إجراء ضد كومار.

ولفتت المحكمة الانتباه إلى أن "التوابع التي خلفتها تلك الفظائع ما زالت آثارها موجودة"، مشيرة إلى أن "القتل الجماعي كان في الواقع جرائم ضد الإنسانية".

على الرغم من أن العديد من الشهود والناجين شهدوا بأن قادة حزب المؤتمر حرضوا المعتدين واستهدفوا السيخ، فإن كومار هو أول زعيم بارز من الحزب يدان في القضية التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.