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الرئيسية | خارج الحدود | قضية خاشقجي .. السعودية ترفض اتهامات مجلس الشيوخ الأمريكي

قضية خاشقجي .. السعودية ترفض اتهامات مجلس الشيوخ الأمريكي

قضية خاشقجي .. السعودية ترفض اتهامات مجلس الشيوخ الأمريكي
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:00

وصفت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب بالتوقف عن دعم الرياض عسكريا في حرب اليمن على خلفية الجدل الذي أعقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، بأنه تدخل في شؤون السعوديين الداخلية.

وأعربت السعودية عن استنكارها موقف مجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرة إلى أنه بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ما يتضمن تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.

وفي بيان رسمي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، أبدت المملكة "استغراب مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، كل الاحترام". وذكرت أن لها مع أمريكا "روابط إستراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، بنيت على مدى عشرات السنين، لخدمة مصالح البلدين والشعبين".

المصدر نفسه أوضح أن "السعودية سبق لها التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة، لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة".

وشددت الرياض على "الرفض التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها؛ ممثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، بأي شكل من الأشكال .. أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها".

وأكدت السلطات السعودية حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تطويرها في كافة المجالات، وتابعت: "المملكة تثمن الموقف المتعقل للحكومة الأمريكية ومؤسساتها حيال التطورات الأخيرة، وتدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة إلى كل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية".

وذكر البيان أن المملكة العربية السعودية "تأمل ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، منعا لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين تكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الإستراتيجية المهمة بينهما". كما أكدت أن "مثل هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي، وفي العالمين العربي والإسلامي، وعلى الصعيد الدولي".

وأوضح البيان أن "السعودية كانت ولازالت تلعب دورا رياديا في العالمين العربي والإسلامي، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين، ما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية في الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأشار الموقف السعودي إلى أن "المملكة تتمتع بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء"، ولفت الانتباه إلى "إسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية. وكان لذلك الأثر البالغ في دحر التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة".

وأبرزت الوثيقة أيضا "دور المملكة في الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة". وأكدت أن الرياض "تواصل بذل الجهود لكي تتوصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يقوم على قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، بما في ذلك الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، والتي قادت بدعم السعودية إلى الاتفاقات التي تم إعلانها مؤخرا في السويد".

وألمح البيان الرسمي، المعلق على موقف مجلس الشيوخ الأمريكية، إلى "اهتمام المملكة بالوضع الإنساني في اليمن وتقديم مساعدات كبيرة للشعب اليمني في كافة المناطق اليمنية"، وزاد: "كما تتعاون المملكة مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - rguib الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:05
حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ....في الوقت الذي استفحل الأمر وصارت رقاب الدعات والسعوديين أصحاب الهمة صارت بين السيف والمنصة كتب الله بدم خشقجي مصيرا أسودا للظالمين
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38
2 - سكزوفرين الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:12
الشؤون الداخلية؟
جمال خاشقجي قتل في قنصلية السعودية في اسطنبول.
جريمة القتل ليست شانا داخليا اذن
كما ان الحرب على اليمن ليس شانا داخليا.
ثانيا التدخل الامريكي كان دائما حاضرا
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48
3 - الفاهم يفهم الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:12
المسكين المسمى محمد سعيد ksa السعودي كترتو عليه اليوما هههه، اشحااال قدو ميدافع على تجار البشر.
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26
4 - مغربي لاديني الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:14
السعودية تطبق الشريعة الإسلامية
السؤال هنا هل سيتم القصاص او دفع الدية؟
بما أنه يستحيل جر المجرم المدبر لعملية القتل الى المقصلة هو واعوانه، فانهم سيختارون طبقا للشريعة الإسلامية دفع الدية

منقول من إسلام ويب

إذا عفا ولي الدم من القصاص إلى الدية وجبت الدية مغلظة من مال الجاني، وهي مائة من الإبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ».

- الدية التي يأخذها أولياء القتيل في قتل العمد ليست الدية الواجبة بالقتل، وإنما هي بدل عن القصاص، وللأولياء أن يصالحوا عليها، أو أكثر منها، أو أقل، والعفو أفضل إن تحققت به المصلحة.

.دية القتل العمد:

المعمول به في دية الرجل المسلم في بلاد الحرمين الآن: مائة وعشرة آلاف ريال سعودي (28000 درهم) في دية قتل العمد، ونصفها للأنثى

وهكذا يخرج الجناة منها كالشعرة من العجين... يا لها من عدالة "الاهية"
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-18
5 - محمد الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:17
قطر تدفع والسعودية تدفع قطر تدفع والسعودية تدفع و......إلى أن تنفذ الخزينة وفي الاخير يشعلون الحرب بين البلدين والجائزة الكبرى لأمريكا السؤال متى يفيق العرب من سباتهم
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26
6 - rachid الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:19
ومن هذا على وجه الارض يستطيع فعل هذه الجريمة الا من بيده السلطة والمال مثله.
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5
7 - المتتبع الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:21
ايها الساسة السعوديين قرار الكونكريس الامريكي ليس تدخلا في الشؤون الداخلية السعودية فقتل ونشر الصحفي جمال خاشقجي لم يكن عرضيا ولم يتم في السعودية بل وقع في قنصلية السعودية بتركيا وهذه تسمى جريمة عابرة للقارات وتبرز بالملموس عن مستوى من امر بقتل الصحفي والسعودية كانت تظن ان ما تنفقه في الصفقات مع امريكا سيجنب الساسة الامريكيين الخوض في مقتل خاشقجي وهنا الغلط الكبير لان امريكا ليس لها صديق
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9
8 - نورالدين عمير الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:21
أعتقد ان البيان السعودي ورفض الرياض للتهامات مقتل خاشقجي.من قبل المشرعين الامركيين.بمثابة الهروب من الامام .وهده الجريمة بلغت القاصي والداني.وجعلت منها أضحوكة عالمية.أعتقد ان من واجب ولي الامر الشاب السعودي ان يستقيل.ويفسح المجال للاخر أكثر منه كفاءة. فالتعنت والاستبدادا هو بلاء ومصيبة هده الامة.أليس منكم رجل رشيد بدل هدا المتهور الدي سيقود بلده الى الكارثة.
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5
9 - مراكشي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:21
السعودية بارتكابها لهذه الجريمة طبقة حرفيا المثل الشعبي القائل "جا يكحلها هو يعميها"وفكها بالملايير ثاني أمحمادي (محمد بن سلمان)!
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3
10 - الحاذق الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:21
فعلاً إنّه أمر مضحك أن يوصف هذا الإجراء بالتدخل في الشأن السعودي، وما السعوديّة إلاّ ولاية من الولايات الأمريكيّة قبل أكثر من مائة عام.
ثمّ أنّ السعوديّة ما فتئت تتدخّل في شؤون الدول الأخرى كسوريا والعراق واليمن والبحرين وقطر ومصر ووو..
على نفسها جنت براقش..
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5
11 - Mhand الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:24
إذن ومن قتل الخشاقجي أيتها المملكة؟ هل قمتم بكامل التحريات في هذا الشأن؟
حسبي الله و نعم الوكيل.
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4
12 - انقرة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:24
وماذا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، اليس هذا هجوم سعودي على الامن القومي الداخلي التركي .
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