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كُتّاب وآراء
قصف جوي أمريكي يسقط 62 قتيلا وسط الصومال
ذكر الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، أنه "قتل 62 متشددا في ست ضربات جوية"، يومي السبت والأحد، في محيط منطقة "جندرشي" بإقليم "بنادر" وسط الصومال.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إن أربع ضربات، نفذت يوم السبت، أسفرت عن مقتل 34 متشددا، فيما نفذت ضربتان أمس الأحد سقط خلالهما 28 قتيلا.
وأضافت "أفريكوم" في بيان: "نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد، والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".
وقال المصدر نفسه إن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين. وتابع: "تقييمنا الآن هو أن هذه الضربات لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدنيين".
وتنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة؛ التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات. وقال الجيش الأمريكي، الشهر الماضي، إنه قتل 37 متشددا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ولكن تذكرو أن القوة والعزة وابعظمة لا تدوم لأحد سوى الله الواحد الجبار القوي
الملاحظ ان الطائرات الحربية للأ مريكان والروس أقهروا الداوعش في كل مكان وهزموهم شر هزيمة وحطموا معنوياتهم...
امريكا لها فضل عظيم في حماية البشرية في الماضي انقدت اوربا من الارهاب النازي وهاهي اليوم تنقدنا من الارهاب الاسلامي, نصرك الله على القوم الظالمين
اما اذا غلطت دولة في 100 عام بقتل احد مواطنيها فهذا هو الظلم
هل سمعتم ان أمريكا ضربت دولة من الدول الثمانية التي تملك السلاح الدمار الشامل؟؟
مايزيد على أربعين سنة و إريران تقوي نفسها و العرب على رأسهم السعودية تساعد الغرب لتدمر الدول الإسلامية و العربية