قصف جوي أمريكي يسقط 62 قتيلا وسط الصومال

هسبريس - رويترز

ذكر الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، أنه "قتل 62 متشددا في ست ضربات جوية"، يومي السبت والأحد، في محيط منطقة "جندرشي" بإقليم "بنادر" وسط الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إن أربع ضربات، نفذت يوم السبت، أسفرت عن مقتل 34 متشددا، فيما نفذت ضربتان أمس الأحد سقط خلالهما 28 قتيلا.

وأضافت "أفريكوم" في بيان: "نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد، والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".

وقال المصدر نفسه إن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين. وتابع: "تقييمنا الآن هو أن هذه الضربات لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدنيين".

وتنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة؛ التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات. وقال الجيش الأمريكي، الشهر الماضي، إنه قتل 37 متشددا.