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الرئيسية | خارج الحدود | قصف جوي أمريكي يسقط 62 قتيلا وسط الصومال

قصف جوي أمريكي يسقط 62 قتيلا وسط الصومال

قصف جوي أمريكي يسقط 62 قتيلا وسط الصومال
هسبريس - رويترز
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 15:38

ذكر الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، أنه "قتل 62 متشددا في ست ضربات جوية"، يومي السبت والأحد، في محيط منطقة "جندرشي" بإقليم "بنادر" وسط الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إن أربع ضربات، نفذت يوم السبت، أسفرت عن مقتل 34 متشددا، فيما نفذت ضربتان أمس الأحد سقط خلالهما 28 قتيلا.

وأضافت "أفريكوم" في بيان: "نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد، والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".

وقال المصدر نفسه إن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين. وتابع: "تقييمنا الآن هو أن هذه الضربات لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدنيين".

وتنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة؛ التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات. وقال الجيش الأمريكي، الشهر الماضي، إنه قتل 37 متشددا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أكره العالم المنافق الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:06
يصنعون الأرهاب ثم يدعون بأنهم يحاربونه
ولكن تذكرو أن القوة والعزة وابعظمة لا تدوم لأحد سوى الله الواحد الجبار القوي
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33
2 - ملاحظ مغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:27
صياح الدواعش وقوة حناجرهم خلاص لم تعد تنفعهم في الوقت الراهن كما كان في الأزمنة الغابرة أمام التكنولوجية العسكرية الجهنمية "للكفار"
الملاحظ ان الطائرات الحربية للأ مريكان والروس أقهروا الداوعش في كل مكان وهزموهم شر هزيمة وحطموا معنوياتهم...
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-6
3 - America is Great الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:41
نتمنى الاكثار من الضربات وتوسيع رقعة القصفات واستعمال قنابل اشد تدميرا لاجتتاث الارهاب الاسلامي ومنعه من الانتشار.

امريكا لها فضل عظيم في حماية البشرية في الماضي انقدت اوربا من الارهاب النازي وهاهي اليوم تنقدنا من الارهاب الاسلامي, نصرك الله على القوم الظالمين
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-11
4 - hhhhh الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:48
اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على مقتل خاشقجي ، وهم يقتلون العشرات من المسلمين يوميا ولا ترى احدا يحتج , كأن القتل مباح للنصاري و الاتراك حتى وان كان عمداً
اما اذا غلطت دولة في 100 عام بقتل احد مواطنيها فهذا هو الظلم
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2
5 - huisqui الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:48
لا احد يلتفت الى قتلى المسلمين من المدنيين الذين يسقطون كل يوم بطائرات التحالف الغربي. اما لو سقط غربي واحد تقوم الدنيا و لا تقعد
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4
6 - غريب في بلادي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:51
في اي بقعة في العالم وخصوصا المسلمين تسمع القصف تجد امريكة بتدعيم من الدول الخليج
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2
7 - fodail الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:02
أمريكا تضرب الضعفاء الضعفاء هم من يصنع الاقوياء
هل سمعتم ان أمريكا ضربت دولة من الدول الثمانية التي تملك السلاح الدمار الشامل؟؟
مايزيد على أربعين سنة و إريران تقوي نفسها و العرب على رأسهم السعودية تساعد الغرب لتدمر الدول الإسلامية و العربية
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