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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 14 شخصا في استهداف حفل زفاف بنيجيريا

مقتل 14 شخصا في استهداف حفل زفاف بنيجيريا

مقتل 14 شخصا في استهداف حفل زفاف بنيجيريا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:35

قتل ما لا يقل عن 14 شخصا وأصيب 21 آخرون جراء إطلاق مسلحين النار على حفل زفاف في أونجوان باه، في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقع الهجوم في الوقت الذي كان المدعوون بيقومون ببعض الصلوات، وفقا لما نقلته صحيفة "The Punch" المحلية عن شاهد عيان زاد: "أطلقوا النار بشكل عشوائي وهربوا".

وقد تم نقل 5 جثث على الأقل إلى مشرحة إحدى المستشفيات، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ21 مصابا، وفقا للصحيفة. ويشتبه في أن المهاجمين ربما يكونوا رعاة غنم من جماعة فولاني العرقية.

وجاء هذا الحادث بعد يوم من نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يؤكد أن تصاعد العنف بين رعاة مسلحين ومزارعين محليين، في مختلف أنحاء نيجيريا، تسبب في مقتل 3 آلاف و641 شخصا في السنوات الثلاث الماضية.

وتطالب منظمات دولية والسكان المدنيين من السلطات والجيش النيجيري ببذل جهود أكبر لمنع هذه الهجمات واعتقال المسؤولين عنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - نسال الله العافية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:47
اللهم اجعل بلدنا امنا وارزقه من الثمرات واكفنا شر كل من اراد به وبشبابه سوءا انك ولي ذلك والقادر عليه يا ارحم الراحمين يارب العالمين.
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