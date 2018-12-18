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كُتّاب وآراء
ألمانيا .. اقتحام مسجد للاشتباه في صلته بالإرهاب
قامت الشرطة الألمانية بمداهمة عدة أماكن في برلين، ومن بينها أحد المساجد، على خلفية الاشتباه في تمويل الإرهاب، حسب ما أفاد الإدعاء العام في العاصمة الألمانية.
وكان حي ويدنج قد ظهر في أخبار متعلقة بالإرهاب منذ وقت قريب. وعلى سبيل المثال، كان الشخص المسؤول عن الهجوم الذي ارتكب قبل عامين في "سوق الكريسماس"، أنيس عمري، يتردد على مسجد في هذا الحي الذي يقع ببرلين.
وتتركز المداهمات الحالية حول إمام مسجد، ويقول الإدعاء إنه يدعى "أحمد أ."، ويعظ المصلين باسم "أبو البراء"، ويشتبه في أنه يدفع أموالا لشراء أسلحة ومتفجرات لصالح جماعة متطرفة في سوريا.
ويخضع "مسجد الصحابة"، الذي تأسس في عام 2010 ويعد نقطة التقاء للسلفيين المتطرفين، لمراقبة المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، وهو اسم الاستخبارات الألمانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
المسجد كأي بناء آخر فالإنسان هو الذي بناه ولم يرسله الله من الجنة الى الأرض. يجب تتبع ومطاردة الإرهابيين الإسلاميين أينما كانو حتى لو اختبؤوا بالكعبة..
يجب على أوربا منع وتجريم السلفية والوهابية كما فعلت بالنازية.
السلفية الوهابية خطر على البشرية ولايهمنا من يقول السلفية هي من السلف وتلك البلابلا السلفية خطر انتهى...
ليس كل السلفيين ارهاببين ولكن كل الارهابيين سلفيين بدون استثناء..
لو كان الامر بيدي لطردت كل السلفيين الى الربع الخالي بجوار أراضيهم المقدسة