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كُتّاب وآراء
السعودية تصرف "بدل غلاء المعيشة" سنة إضافية
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر باستمرار صرف "بدل غلاء المعيشة" للموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات، لمدة عام مالي واحد.
وذكرت الوكالة أن قرار الأمر باستمرار الصرف جاء لمدة عام مالي واحد "إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية".
تجدر الإشارة إلى أن قيمة بدل غلاء المعيشة الشهري يبلغ ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، ويبلغ بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي 500 ريال.
ويبلغ البدل الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي مبلغ 500 ريال أيضا، بينما أمر الملك باستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%.
وكان العاهل السعودي أصدر، في يناير الماضي، عددا من الأوامر الملكية بهدف تخفيف أعباء المعيشة على السعوديين، خاصة بعد إجراءات اقتصادية كان من بينها رفع أسعار البنزين بنسب وصلت إلى 125 بالمئة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
من الأجانب
المقيمين
بمضاعفة رسوم الإقامة
ويسمنون
شعبهم
هذه هي الزبدة
اسعار الديزل ارخص دولة بالعالم السعودية يكاد لايُذكر سعر تعبئة سيارة جيب لايتجاوز ١٠٠درهم مغربي.
لهذا تجد كثير من الشعوب يحقدون و يسبون السعوديةرغم انها كانت تقدم و لا تزال مساعدات ضخمة بدون اي مقابل.
عملت مدة في السعودية و الحمد لله جمعت مبلغا من المال محترم في مدة قصيرة و رجعت الى بادي و اشتريت سكنا و قمت بعمل مشروعي الخاص و لدي مظخول محترم منه. حتى اصحاب العمل في الخارج في اروبا او امريكا لن يستطعوا تحقيق ذالك رغم عملهم 30 سنة في الخارج تجدهم يعشون البؤس و الحرمان
...الحمد لله اننا هاجرنا عند ملوك لايظلم عندهم احد
فماذا عن المغرب؟ اقتطاعات بالجملة اخرها للموظفين ... لك الله يا مواطن المغربي الضعيف
الحمد لله على نعمه الامن والامان وعلى القرارت التي تصب في مصلحه المواطن لما فيه الخير.
١:-رواتبنا مقارنه مع معظم الدول العربيه هي الافضل.
٢:- دعم ورفاهيه للمواطن السعودي.
٣:- مشاريع ضخمه بمليارات لاتعد ولاتصحى.
٤:- قطاع الصحه والتعليم في تطور ومن افضلها على مستوى العالم.
٥:- نسبه الاميه تكاد تنعدم.
حفظ الله الملك سلمان وولي عهده ولاعزاء للحاقدين.
بالنسبه لبعض المعلقين الاحقاد بهذا الموضوع هل تعلم ان الالف ريال الدعم لمقابل سنه تعادل راتب موظف بالمغرب2500 درهم فكافكم حقدا وغلا وحسدا .
حكومتنا تفعل لاجل مواطنيها مالا تفعله جل الدول العربيه.
تحياتي للمغاربه الاحرار الشرفاء
وانت تعرف حب وتعاطف بعض العرب وغيرهم للمغرب ومجاملتهم له بسبب توفر البترول المغربي بالداخل والخارج ولاجل عين تكرم مدينة والفاهم يفهم هههه