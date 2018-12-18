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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تصرف "بدل غلاء المعيشة" سنة إضافية

السعودية تصرف "بدل غلاء المعيشة" سنة إضافية

السعودية تصرف "بدل غلاء المعيشة" سنة إضافية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:34

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر باستمرار صرف "بدل غلاء المعيشة" للموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات، لمدة عام مالي واحد.

وذكرت الوكالة أن قرار الأمر باستمرار الصرف جاء لمدة عام مالي واحد "إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة بدل غلاء المعيشة الشهري يبلغ ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، ويبلغ بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي 500 ريال.

ويبلغ البدل الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي مبلغ 500 ريال أيضا، بينما أمر الملك باستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%.

وكان العاهل السعودي أصدر، في يناير الماضي، عددا من الأوامر الملكية بهدف تخفيف أعباء المعيشة على السعوديين، خاصة بعد إجراءات اقتصادية كان من بينها رفع أسعار البنزين بنسب وصلت إلى 125 بالمئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:09
المشكلة عند العرب ليست في نقص الموارد و إنما نقص الضمير و الأنانية المطلقة... لن نتقدم ولو وجدت معادن اغلى و أنفس من تلك الموجودة حاليا.
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43
2 - مهاجر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:16
يحلبون
من الأجانب
المقيمين
بمضاعفة رسوم الإقامة
ويسمنون
شعبهم
هذه هي الزبدة
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33
3 - Ali الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:25
للاحاطة يُعد البنزين بالسعودية من اقل الاسعار بدول الخليج حتى بعد الزيادة العام الماضي .

اسعار الديزل ارخص دولة بالعالم السعودية يكاد لايُذكر سعر تعبئة سيارة جيب لايتجاوز ١٠٠درهم مغربي.
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3
4 - Seddam الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:30
أظن أنه اقترب اليوم الذي لن تنفع معه رشوة المواطن بمال هو أصلا ماله و حقه و ثروته،المواطن السعودي يتلقى 500 ريال فيما مكافءة الأمراء و أجورهم السنوية تفوق 6 مليارات دولار و ما خفي أعظم،أظن أن آل سعود اقتربت نهايتهم و ما جربمة قتل و تقطيع جمال خاشقحي و موقف الكونغرس الأمريكي إلا البداية،دون أن نغفل أن السعودية و حكامها فقدوا دعم و تعاطف الشعوب العربية خصوصا الشعب المصري و اليمني و السوري و الليبي و اللبناني و التونسي و حتى الجزاءري و المغرب...لن نغفر لكم موقفكم من ملف المغرب 2026 سنحكي موقفكم لأبناءنا و أحفادنا.
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16
5 - ابو هشام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:37
الشعب السعودي يستفيذ من ثراوثه عكس شعوب كثيرة رغم توفر المذاخيل و الاموال يصرفونها في التفاهات و لا يقدمون حتى درهم واحد بدل غلاء المعيشة و هذا ليس فقط بل السعودية تقريبا هي من الدول القليلة في العالم التي تقدم لمواطنيها نظام صحي متكامل و متطور و من احدث ما يوجد و مجانا.
لهذا تجد كثير من الشعوب يحقدون و يسبون السعوديةرغم انها كانت تقدم و لا تزال مساعدات ضخمة بدون اي مقابل.
عملت مدة في السعودية و الحمد لله جمعت مبلغا من المال محترم في مدة قصيرة و رجعت الى بادي و اشتريت سكنا و قمت بعمل مشروعي الخاص و لدي مظخول محترم منه. حتى اصحاب العمل في الخارج في اروبا او امريكا لن يستطعوا تحقيق ذالك رغم عملهم 30 سنة في الخارج تجدهم يعشون البؤس و الحرمان
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-21
6 - ابن الصحراء الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:40
ايوا السعودية صرفت عام كامل للمواطنين والحكومة المغربية الفاشلة بغات تقتاطع للموظفين الي اصلا مطحونين بالزيادات وسرقة المال العام فين غاديين بالبلاد الله اعلم
...الحمد لله اننا هاجرنا عند ملوك لايظلم عندهم احد
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6
7 - مسافر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:43
لمن لا يعرف السعودية أخبره بأن المعيشة فيها ارخص بكثير من أغلب البلدان العربية
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2
8 - عبدالرحيم طنجاوي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:44
فرنسا قامت بزيادة الرواتب في اجور عمالها و اسبانيا كذلك قامت بزيادة 20% في الاجور .. والآن السعودية ..
فماذا عن المغرب؟ اقتطاعات بالجملة اخرها للموظفين ... لك الله يا مواطن المغربي الضعيف
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5
9 - قلم الحقيقه الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:02
كمواطن سعودي نقف دائما مع قيادتنا الرشيده حفظ الله الملك سلمان وولي عهده الامين.
الحمد لله على نعمه الامن والامان وعلى القرارت التي تصب في مصلحه المواطن لما فيه الخير.
١:-رواتبنا مقارنه مع معظم الدول العربيه هي الافضل.
٢:- دعم ورفاهيه للمواطن السعودي.
٣:- مشاريع ضخمه بمليارات لاتعد ولاتصحى.
٤:- قطاع الصحه والتعليم في تطور ومن افضلها على مستوى العالم.
٥:- نسبه الاميه تكاد تنعدم.
حفظ الله الملك سلمان وولي عهده ولاعزاء للحاقدين.
بالنسبه لبعض المعلقين الاحقاد بهذا الموضوع هل تعلم ان الالف ريال الدعم لمقابل سنه تعادل راتب موظف بالمغرب2500 درهم فكافكم حقدا وغلا وحسدا .
حكومتنا تفعل لاجل مواطنيها مالا تفعله جل الدول العربيه.
تحياتي للمغاربه الاحرار الشرفاء
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-3
10 - مغترب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:09
والله العظيم أنا شفت بعيني أن العربة لنقل المسافرين عمل فيها 37 لتر وأدى 8 ريالات سعودي. حوالي 2 أورو. احسبو كم اللتر. هذا عام 2013.
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0
11 - مهاجر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:14
رد على رقم 3 ..... أخي انت غلطان في الحساب فل تانكي سيارة fjلاندكروزر.... بنزين 95... في لحدود 300ريال سعودي ما يقارب 750dhمغربي
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12 - سعودي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:14
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت . ولك الحمد بعد الرضى . على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا ومن أهمها نعمة حكام مخلصون في خدمة بلدهم . ومشاريع تنموية ضخمة . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته . أما أنا فسوف أذهب بها عمرة الى مكة المكرمة .وزيارة نبينا في المدينة المنورة . وان شاء الله سأدعي للجميع المسلمين من الحرم .
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13 - من السعودية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:20
الى رقم 4
وانت تعرف حب وتعاطف بعض العرب وغيرهم للمغرب ومجاملتهم له بسبب توفر البترول المغربي بالداخل والخارج ولاجل عين تكرم مدينة والفاهم يفهم هههه
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