السعودية تصرف "بدل غلاء المعيشة" سنة إضافية

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر باستمرار صرف "بدل غلاء المعيشة" للموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات، لمدة عام مالي واحد.

وذكرت الوكالة أن قرار الأمر باستمرار الصرف جاء لمدة عام مالي واحد "إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة بدل غلاء المعيشة الشهري يبلغ ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، ويبلغ بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي 500 ريال.

ويبلغ البدل الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي مبلغ 500 ريال أيضا، بينما أمر الملك باستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%.

وكان العاهل السعودي أصدر، في يناير الماضي، عددا من الأوامر الملكية بهدف تخفيف أعباء المعيشة على السعوديين، خاصة بعد إجراءات اقتصادية كان من بينها رفع أسعار البنزين بنسب وصلت إلى 125 بالمئة.