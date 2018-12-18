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الرئيسية | خارج الحدود | موريتانيا "تتقاطع" مع موقف قصر المرادية بشأن حل نزاع الصحراء

موريتانيا "تتقاطع" مع موقف قصر المرادية بشأن حل نزاع الصحراء

موريتانيا "تتقاطع" مع موقف قصر المرادية بشأن حل نزاع الصحراء
هسبريس – نورالدين إكجان
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:30

على عكس التوجه الذي أبانه عنه وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ في أعقاب مباحثات جنيف باتخاذه موقف الحياد الإيجابي تجاه قضية الصحراء، قال السفير الموريتاني لدى الجزائر، بلاه ولد مكية، إن بلاده "متقاطعة مع قصر المرادية إزاء عديد الملفات الإقليمية والدولية، ولاسيما في ما يتعلق بقضية الصحراء المطروحة أمام الأمم المتحدة، ومسائل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

التصريح الذي جاء في أعقاب لقاء السفير بعبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الخارجية والتعاون في البرلمان الجزائري، أكد من خلاله ممثل موريتانيا أن "العلاقات مع الجزائر دخلت مرحلة الواقعية والتجسيد خلال السنة الجارية، إذ جرى افتتاح أول معبر حدودي بري بين البلدين في شهر غشت الماضي"، وهو الرابط بين مخيمات جبهة البوليساريو والجنوب الموريتاني.

وأثنى السفير الموريتاني على "الدينامية التي يشهدها التعاون مع الجزائر، منذ افتتاح بوابة برية على الحدود، ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية، في حين لفت الطرف الجزائري إلى تشكيل لجنة صداقة برلمانية ستساهم في تعزيز سبل التعاون الثنائي، ومن ثمة فتح مجالات أرحب لتبادل الخبرات".

وفي هذا الصدد قال محمد علاوة، أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، إن "الموقف الصادر عن السفير الموريتاني لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي لبلاده، فمصادر السياسة الخارجية لدى كل بلاد واضحة، وتنطلق من رئاسة الدولة والبرلمان ثم وزارة الخارجية"، معتبرا أن ما أقدم عليه السفير "مرتبط بأغراض شخصية تروم تعزيز تواجده ومكانته لدى القيادة الجزائرية".

وأضاف علاوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا التاريخ ولا السياسة يوافق موريتانيا مع الجزائر"، مشددا على أن "الجار الموريتاني يحاول محاباة الجميع من أجل ضمان مصالحه، بحكم تموقعه وسط أقوى بلدين في المنطقة المغاربية"، وزاد بخصوص الدور الموريتاني في حل قضية الصحراء: "ليس بقدر الدور الذي ستلعبه الجزائر في حالة استجابتها للحوار مع المغرب".

وأوضح رئيس مركز الدراسات الدولية أن "موريتانيا لن تضحي بعلاقاتها مع المغرب بهذا الشكل، فهي تحاول كسب ود الجميع"، مشيرا إلى أن ما أورده السفير الموريتاني "كلام عابر لا قيمة له عند استحضار موقف وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، في أعقاب الطاولة المستديرة التي انعقدت في جنيف".

وزاد علاوة: "إذا كانت موريتانيا تعتد بمواقف سفرائها فعليها أن تناقش 194 دولة عبر العالم"، لافتا إلى أن "المواقف الرسمية للدول لها قنواتها الرسمية، وغير مرتبطة بالسفراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - fouad chetouani الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:39
هناك ثلاث مخارج للأزمة ..إما القبول بالمقترح المغربي أو الحرب المدمرة أو الابقاء على الوضع الحالي مع ترحيل الازمة الى أجل بعيد و أفق مسدود قد تتخلى الامم المتحدة عن دورها حينئذ لا لغة تعلو على لغة الطائرات والمدافع.....البقرة الحلوب للبوليزاريو بدأ يجف ضرعها وفي أفق 2021 ستعصف بها الأزمة ومعها سيضطرون لبيعها لأقرب جزار . الجزائر بنظامها الغبي جنت على مستقبل شعبها في رهنه مقابل قضية لا تعنيها فدمرتها ...أيها الجزائريون استعدوا فالأزمة مهولة على أعتاب الاربع سنوات القادمة...sauve qui peut
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39
2 - الكركارات الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:46
سيرو بعدا شوفو اشنو تيوقع في الكركارات حيت البوليزاريو مكيخلويش الشاحنات المغربية يدوزو
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10
3 - عبد الكريم بوشيخي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:49
موريطانيا بلد ديموقراطي مبني على حرية التعبير وحقوق الانسان وبلد دو سيادة كما انه بلد من الدول الصاعدة يعرف نموا مضطردا في كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والصناعية ومؤشر النمو يسير بوثيرة تصاعدية وهو البلد الوحيد في الدول المغاربية الدي ليس له قروض خارجية ولا داخلية وقد حقق طفرة نوعية في المجالات العلمية والطبية مما جعل الكثير من المراقبين يعتبرونه سنغافورة المغرب افريقيا ويحتل الريادة في الصناعة الالكترونية والصناعة الثقيلة وتتمنى العديد من الدول تحقيق نمو اقتصادي شبيه بالنمو الموريطاني
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-49
4 - عبدو23 الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:55
ديلوماسية غريبة تلك التي تحسب كل صيحة عليها..
يكفي أن يأخذ أحدهم صورة مع بوريطة حتى تسارع الالة إلى الإعلان عن صفعة لأعداء الوحدة الترابية وبمجرد أن يتحرك نفس الشخص للحديث مع أعداء الوطن حتى يصيبها الفزع.
لماذا بم يطالب بوريطة بموقف حازم وواضح من طرف موريتانيا؟؟ لماذ يتركون موقف موريتانيا مبهما ثم يذهبون في اللهاث على تفاسير كلمة هنا أو هناك؟؟
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8
5 - يوسف الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:56
ومن ثمة فتح مجالات أرحب لتبادل الخبرات".وهل في امة محمد صلعهم خبراء حتى يتبادلون الخبرات دول كرتونية وحكومات بلاستيكية تتربع على شعوب قهرتها الايام بسياساتكم المفلسة عوض الاتحاد لخلق شعوب راقية ومتحضرة تسرون على التفرقة والتشرذم كلكم من نفس الطينة الله يخليها سلعة شعوب عربية لاتتقن الا المكر والخداع استيقظوا قبل ان توقظكم قوات استعمارية لتعيدكم للعصر الحجري وذلك فعلا ما تستحقون
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7
6 - عبدالله الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:56
مدينة العيون والصحراء المغربية كلها تعرف نشاط تجاريا كبيرا للأشقاء الموريتانيين الدين يشعرون وكأنهم بين أهلهم ودويهم وهم أناس طيبون يغنوننا عن فتح الحدود الشرقية مع النظام الجزائري الماكر في حق شعوب المنطقة
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10
7 - الصحراء مغربية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:56
موريتانيا دولة تأثيرها ضعيف سواء كانت معنا أو ضدنا و ليس من مصلحتها أن تضع بيضها كله في السلة الجزائرية لأنها ستتأثر من ذلك سلبيا على المدى البعيد. مهما كانت المناورات الخارجية سواء للجزائر او موريتانيا فإن ذلك لن يعمل سوى على إطالة المشكل أما الصحراء فهي مغربية و ستظل مغربية. قضية الصحراء تتداخل فيها مصالح دول عديدة أكبر من الجزائر و موريتانيا.
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8
8 - شداد بن عاد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:57
موريطانيا اكلاتها الدزاير .المغرب انعس بزاف او عيق فالنعاس...السياسة عندنا مهلوكة ...على الاقل في وقت منالاوقات كنا نناور..نبادل اللكم...الان نحن منحنيي الرؤوس بشكل لافت وتافه...الناس المعلمين ما واصلينش عندنا لمناصب المسؤولية..(اغلب المناصب حتى ما يخص مصير الامة في يد متقوبة...(ايلا امشات الصحراء على المغرب السلام...القضية قضية وجود...تيبقى فيك الحال وطنك واحل معا اشباه الدول وقطاع الطرق...موريطانيا البارح اعطيناها البيضان صدقة .واليوم واحلين امعاها...اه عليك يازمن...على جيراننا ان يدركوا ان اما زوالنا او زوالهم...مبني على مصير الصحراء مهما كانت الاحوال...(
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9 - Salmimostefa الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:58
العلاقات الثنائية الجزاىرية الموريتانية دخلت مرحلت الجد سياسيا واقتصاديا وتجاريا وحتى مجتمعيا ولن ترجع للورى وهي صحيحة غير مبنية على الخداع او النفاق او الكذب كما مع تونس والسفير ليس مجرد مواطن عادي كي يكون كلامه اعتباطي
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5
10 - Mourad Dz الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:00
البقاء للأقوى و لا مكان للضعيف ،،،و الناس يتقاطعون مع الأقوياء لشعورهم بالأمن و الراحه.، الموريتانيون و الصحراويون شعبان يتقاسمان كثير من الأشياء -- اللغه ،العادات ، الأسماء الخ..... فماذ تنتظرون منها... لو كانت لموريتانيا القوه لخلعت الصحراء و اعطتها للصحراويينهذا شحال .
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11 - شبح الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:00
عجيب أمر الصغار عندما يتفقون على الكبير ..ينسجون له شباك الغدر ..والغريب في الأمر أنها بقايا المملكة المغربية التي أخذتها ماماهم فرنسا وجعلتهم دولا وليدة من الاستعمار في حين لم يكن لهما وجود قط عدا مدينة صغيرة ومستعبدة من دول الاستعمار العالمي وهي مدينة الجزاير ونواحيها اما موربتانيا المغربية هي لم تكن موجودة حتى الستينات لأنها اقتطعت من المغرب والان يلعبون العاب الغدر والمكيدة ضد أسيادهم المغاربة أصحاب التاريخ والأرض والسيادة....لا تفرحوا كثيرا فالمغاربة هم من سيعيدون لكم التربية من جديد والايام والسنون بيننا..
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12 - متتبع الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:01
الشعب المغربي يتخالف في كل شيئ ماعدى مغربية الصحراء، شاء من شاء و أبى من أبى
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3
13 - موريتانيا الاقتصادية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:02
أكد وزير التجارة، السعيد جلاب، اليوم الثلاثاء، بالجزائر أن سنة 2019 سوف تكون سنة ترقية الصادرات خارج المحروقات إلى جانب العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من إعداد المحاور الكبرى
للإستراتيجية الوطنية للتصدير.

وكشف الوزير خلال كلمة له أمام اللقاء الوطني حول التصدير، عن تسطير برنامج ثري بعنوان 2019 / 2020 بغية تمركز الجزائر و جعلها بوابة إفريقيا للشراكة والتنمية الاقتصادية والتجارية مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية.
وسيشمل البرنامج المذكور، المشاركة في 53 معرضا دوليا سيكون لإفريقيا الحيز الأوفر بحوالي 25 معرضا لمواكبة فتح المعابر الحدودية مع موريتانيا والنيجر ومالي وكذا تنمية المناطق الحدودية.

كما أفاد الوزير أن هذه المشاركات أفرزت التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها اتفاقيات تصدير المنتجات الجزائرية وهي 9 اتفاقيات مع الولايات المتحدة و4 اتفاقيات مع بلجيكا وأكثر من 25 اتفاقية مع موريتانيا واتفاقية واحدة مع الدوحة و12 اتفاقية مع الغابون و5 اتفاقيات مع القاهرة
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7
14 - mustafa dr الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:05
يبدوا أن موريتانيا الأن ستمسك العصى من الوسط لكي تساوم المغرب والجزائر معا حتى تستفيد من الطرفين اقتصادياً وسياسيا كما تفعل امريكا و أوروبا منذ عقود
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2
15 - خليل هولاندا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:06
أرجو ان يفهم يوما ما الساسة المغاربة نوايا دول الجوار كالجزائر وموريتانيا
الحزاءر دولة كرست سنين مواردها المالية والاقتصادية والدعم العسكري والسياسي من احل تقسيم المغرب والاستياء على صحراءه بحجة تقرير المصير للشعب الغير الموجود حفنة من البشر استقر بهم المكان من طرف الجزاءر في دولةًتندوف هذه الدولة المنافقة ساستها يريد المغرب ان يتقرب منها نقول لا لا هذه الدولة يحب وقفها في حدها وإغلاق المنافذ كلها بل محاربتها الىً الأبد ولأشىء بمعنا مع سياساتها وان أراد الشعب ان يتقرب الى اخوانه المغاربة فيحب عليهم الإطاحة بالحزب الحاكم الذي دمر الجزاءر من نشاتها
موريطانبا تلك الارض المغربية المسلمة وقطعت من المغرب الكبير هاهي تتحالف في لإخفاء مع الحزاءر الذي بحكمها التفكير السطاليني المونديالي القذافي موريطانيا يحب ان تفهم ان مغرب اليوم لا يحتاج لأخد المغرب يجب ان يكون صارما وواضحا مع هذان الدولتان
قضيت الصحراء حلها كالاتي متل ما فعلت روسيا كضمها لجزء من أوكرانيا هو ان تخلي المنطقة من المونيرسو اعلان العالم ان لا حوار لا نقاش حول الصحراء لانها مغربية
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-5
16 - شلح ضد القشرة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:08
لا يهم موقف السفير الموريتاني ولا حتى وزير خارجيتهم لانها دولة من يستيقظ باكرا يستولي على الحكم لمدة 24 ساعة والسيد السفير يعلم علم اليقين انه مقبل على تغييره
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17 - ملك الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:09
موريتانيا دولة مستقلة وذات السيادة مثل مغريب وجارة الشرقية نعرف حكومة موريتانيا مع حل سريع في إطار قوانين دولية موقفها يشبه موقف جزاءىر
موقف جزاءىر نعم حكم ذاتي موسع
نعم لتقرير مصير عصفورين بحجر واحدة
معبر بين جارتين طبيعي يفتح اليوم او غدا لا يهم مملكة مغربية شأن داخلي لهما ولا دخل لنا فيه
الصحراء موافضات مباشرة انتطلقت والأمم المتحدة حارسة هذه مرة على نجاحها
أما قال وقال لا يهم المملكة مغربية وملك شخصيا
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2
18 - سعيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:09
عندما تكون دولة ما كيف ما كانت قوتها غير ديموقراطية (عااااش فلان الله ينصر علان ...) فستتجرأ عليها حتى الدويلات الضعيفة (موريتانيا مثلا). الحل إدن : الديموقراطية و سلطة الشعب لا غير. يالله ديسلايكااات هههه
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19 - متابع الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:10
موريطانيا تلعب على الحبلين و تتلون حسب مصالحها اما جيران الويل فلا يامن جانبهم و يريدون السيطرة و التحكم في كل جيرانهم و سياستهم اما نسيطر عليكم و اما نعاديوكم اما التعاون فكلمة لا يعرفون معناها.
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20 - ولد حميدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:11
مند أن انحازت موريطانيا للجزائر لم تقع عندها و لو عملية إرهابية واحدة و ادا ظهر السبب بطل العجب
اما الاستثمار فمن الاحسن أن يتواصل عندها لأنه لا يوجد مستثمر سيخسر أمواله بدون ربح اما سياسة شراء الذمم فلن تدوم طويلا فإلى متى سيصرفون على المرتزقة و يدفعون للدول و يسخرون بلعور المختار
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21 - Jameel الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:11
استاذ جامعي يقول هذا الكلام
المواقف الرسمية للدول لها قنواتها الرسمية، وغير مرتبطة بالسفراء".
هذا كلام شخص لم يتحصل حتى على شهادة البكالوريا. يعني السفير ليس قناة رسمية في المغرب و سفراء المغرب سفراء للمرح و السياحه في موريتانيا و غيرها من الدول
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22 - IBN JAZAIER الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:21
ان راءيت او سمعت عدوك ينتقدك فاءعرف باءنك في الطريق الصحيح فواصل عملك للامام ولا تلتفت ولا تعطيه اهمية وهنا سوف تصيبه فالصميم
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23 - texas الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:21
ان للمغرب اراضي في الشمال ليست مستعمرة من طرف اسبانيا ،وفي الجنوب نفس الشيء لكن ليس من طرف دولة متقدمة مع الاسف ولن نجرؤ على استرجاعها من موريتانيا إنها لكويرة. يا ناس التي نتغنوا بها من طنجة إلى لكويرة،بالمغرب بين الأعداء ولن يقدر على شيء إلا قمع شعبه
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0
24 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:26
اعتقد ان الموقف الموريتاني الرسمي هو فعلا ما عبر عنه سفيرها لدى النظام الجزائري لان مليشيات البوليساريو لم تلقى اي اهتمام من جميع الانظمة المتعاقبة على حكم موريتانيا منذ بداية النزاع باستثناء نظام خونا ولد هيدالله و نظام محمد ولد عبدالعزيز الحالي لاننا لاحظنا التقارب الغير المسبوق بين هذا النظام و بين مليشيات البوليساريو الارهابية حيث شرع لها ابواب بلده و اعطاهم قيمة لا يستحقونها و يستقبل زعيمهم و كانه قائد دولة حتى و ان كان يعرف انها مجرد سراب لم يحرك ساكنا لتواجد المليشيات في شماله و على بعد امتار من معبر الكركرات لم يندد بمحاولة قطاع الطرق غلق المعبر و عرقلتهم لعبور الشاحنات التي تحمل السلع و الخضر و الفواكه للشعب الموريتاني الشقيق او لدول غرب افريقيا هناك تنسيق ثلاثي سري و علني بين النظام الجزائري و النظام الموريتاني و تلك المليشيات هذه حقائق لمسناها منذ وصول ولد عبدالعزيز للسلطة لكن ما جعله في الشهور الاخير يحاول امساك العصى من الوسط هو خوفه من ان رياح الصحراء قد تجري عكس ما يشتهيه النظام الجزائري و بالتالي سيصبح عرضة للانتقاد و العزلة فعلى دبلماماسيتنا ان تتعامل معه بحذر و ذكاء
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25 - مغربية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:28
موريتانيا بلد ضعيف لا موارد له لدلك فولاؤه لمن يدفع اكثر و هدا حال الدول الافريقية تبحث دائما عن الفرص موريتانيا تستفيد من الجزائر التي تمد اسواقها بالاعانات الدولية الموجهة للبوليساريو و مع فتح الممر بينهما منطقيا ستكون مع الجزائر على المغرب كدلك التوقف عن تزويد السوق الموريتاني بالسلع المغربية و المنتوجات الفلاحية على الخصوص و تصدير منتوجاته لدول غرب إفريقيا عن طريق البحر و الجو و سلينا من هاد البسالات بقات لينا غير موريتانيا حتى هي
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26 - Kamal الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:31
لابد من حل لمشكلة الصحراء. الصحراوي أن يكون مغربي او لا يكون. الصحراء معفاة من الرسوم والضرائب. المغاربة منذ 1975 ونحن نؤدي الفاتورة. ليس حل آخر غير الحرب مع الجزائر. سوف نموت على شرف البلاد.
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