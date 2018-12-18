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كُتّاب وآراء
موريتانيا "تتقاطع" مع موقف قصر المرادية بشأن حل نزاع الصحراء
على عكس التوجه الذي أبانه عنه وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ في أعقاب مباحثات جنيف باتخاذه موقف الحياد الإيجابي تجاه قضية الصحراء، قال السفير الموريتاني لدى الجزائر، بلاه ولد مكية، إن بلاده "متقاطعة مع قصر المرادية إزاء عديد الملفات الإقليمية والدولية، ولاسيما في ما يتعلق بقضية الصحراء المطروحة أمام الأمم المتحدة، ومسائل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
التصريح الذي جاء في أعقاب لقاء السفير بعبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الخارجية والتعاون في البرلمان الجزائري، أكد من خلاله ممثل موريتانيا أن "العلاقات مع الجزائر دخلت مرحلة الواقعية والتجسيد خلال السنة الجارية، إذ جرى افتتاح أول معبر حدودي بري بين البلدين في شهر غشت الماضي"، وهو الرابط بين مخيمات جبهة البوليساريو والجنوب الموريتاني.
وأثنى السفير الموريتاني على "الدينامية التي يشهدها التعاون مع الجزائر، منذ افتتاح بوابة برية على الحدود، ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية، في حين لفت الطرف الجزائري إلى تشكيل لجنة صداقة برلمانية ستساهم في تعزيز سبل التعاون الثنائي، ومن ثمة فتح مجالات أرحب لتبادل الخبرات".
وفي هذا الصدد قال محمد علاوة، أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، إن "الموقف الصادر عن السفير الموريتاني لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي لبلاده، فمصادر السياسة الخارجية لدى كل بلاد واضحة، وتنطلق من رئاسة الدولة والبرلمان ثم وزارة الخارجية"، معتبرا أن ما أقدم عليه السفير "مرتبط بأغراض شخصية تروم تعزيز تواجده ومكانته لدى القيادة الجزائرية".
وأضاف علاوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا التاريخ ولا السياسة يوافق موريتانيا مع الجزائر"، مشددا على أن "الجار الموريتاني يحاول محاباة الجميع من أجل ضمان مصالحه، بحكم تموقعه وسط أقوى بلدين في المنطقة المغاربية"، وزاد بخصوص الدور الموريتاني في حل قضية الصحراء: "ليس بقدر الدور الذي ستلعبه الجزائر في حالة استجابتها للحوار مع المغرب".
وأوضح رئيس مركز الدراسات الدولية أن "موريتانيا لن تضحي بعلاقاتها مع المغرب بهذا الشكل، فهي تحاول كسب ود الجميع"، مشيرا إلى أن ما أورده السفير الموريتاني "كلام عابر لا قيمة له عند استحضار موقف وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، في أعقاب الطاولة المستديرة التي انعقدت في جنيف".
وزاد علاوة: "إذا كانت موريتانيا تعتد بمواقف سفرائها فعليها أن تناقش 194 دولة عبر العالم"، لافتا إلى أن "المواقف الرسمية للدول لها قنواتها الرسمية، وغير مرتبطة بالسفراء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
يكفي أن يأخذ أحدهم صورة مع بوريطة حتى تسارع الالة إلى الإعلان عن صفعة لأعداء الوحدة الترابية وبمجرد أن يتحرك نفس الشخص للحديث مع أعداء الوطن حتى يصيبها الفزع.
لماذا بم يطالب بوريطة بموقف حازم وواضح من طرف موريتانيا؟؟ لماذ يتركون موقف موريتانيا مبهما ثم يذهبون في اللهاث على تفاسير كلمة هنا أو هناك؟؟
للإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وكشف الوزير خلال كلمة له أمام اللقاء الوطني حول التصدير، عن تسطير برنامج ثري بعنوان 2019 / 2020 بغية تمركز الجزائر و جعلها بوابة إفريقيا للشراكة والتنمية الاقتصادية والتجارية مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية.
وسيشمل البرنامج المذكور، المشاركة في 53 معرضا دوليا سيكون لإفريقيا الحيز الأوفر بحوالي 25 معرضا لمواكبة فتح المعابر الحدودية مع موريتانيا والنيجر ومالي وكذا تنمية المناطق الحدودية.
كما أفاد الوزير أن هذه المشاركات أفرزت التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها اتفاقيات تصدير المنتجات الجزائرية وهي 9 اتفاقيات مع الولايات المتحدة و4 اتفاقيات مع بلجيكا وأكثر من 25 اتفاقية مع موريتانيا واتفاقية واحدة مع الدوحة و12 اتفاقية مع الغابون و5 اتفاقيات مع القاهرة
الحزاءر دولة كرست سنين مواردها المالية والاقتصادية والدعم العسكري والسياسي من احل تقسيم المغرب والاستياء على صحراءه بحجة تقرير المصير للشعب الغير الموجود حفنة من البشر استقر بهم المكان من طرف الجزاءر في دولةًتندوف هذه الدولة المنافقة ساستها يريد المغرب ان يتقرب منها نقول لا لا هذه الدولة يحب وقفها في حدها وإغلاق المنافذ كلها بل محاربتها الىً الأبد ولأشىء بمعنا مع سياساتها وان أراد الشعب ان يتقرب الى اخوانه المغاربة فيحب عليهم الإطاحة بالحزب الحاكم الذي دمر الجزاءر من نشاتها
موريطانبا تلك الارض المغربية المسلمة وقطعت من المغرب الكبير هاهي تتحالف في لإخفاء مع الحزاءر الذي بحكمها التفكير السطاليني المونديالي القذافي موريطانيا يحب ان تفهم ان مغرب اليوم لا يحتاج لأخد المغرب يجب ان يكون صارما وواضحا مع هذان الدولتان
قضيت الصحراء حلها كالاتي متل ما فعلت روسيا كضمها لجزء من أوكرانيا هو ان تخلي المنطقة من المونيرسو اعلان العالم ان لا حوار لا نقاش حول الصحراء لانها مغربية
موقف جزاءىر نعم حكم ذاتي موسع
نعم لتقرير مصير عصفورين بحجر واحدة
معبر بين جارتين طبيعي يفتح اليوم او غدا لا يهم مملكة مغربية شأن داخلي لهما ولا دخل لنا فيه
الصحراء موافضات مباشرة انتطلقت والأمم المتحدة حارسة هذه مرة على نجاحها
أما قال وقال لا يهم المملكة مغربية وملك شخصيا
اما الاستثمار فمن الاحسن أن يتواصل عندها لأنه لا يوجد مستثمر سيخسر أمواله بدون ربح اما سياسة شراء الذمم فلن تدوم طويلا فإلى متى سيصرفون على المرتزقة و يدفعون للدول و يسخرون بلعور المختار
المواقف الرسمية للدول لها قنواتها الرسمية، وغير مرتبطة بالسفراء".
هذا كلام شخص لم يتحصل حتى على شهادة البكالوريا. يعني السفير ليس قناة رسمية في المغرب و سفراء المغرب سفراء للمرح و السياحه في موريتانيا و غيرها من الدول