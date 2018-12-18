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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يأمر الجيش الأمريكي بتأسيس قيادة للفضاء

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بتأسيس قيادة للفضاء

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بتأسيس قيادة للفضاء
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:40

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم البنتاغون رسميا بإنشاء قوة عسكرية تعني بعمليات الولايات المتحدة في الفضاء.

وقال ترامب في نص البيان الرسمي: "آمر، وفقا لقوانين الولايات المتحدة، بإنشاء قوة فضائية أمريكية، كقوة مقاتلة موحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فليفلة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:56
طاكسيات الفضاء بدأت تتكون و الرحلة إلى خارج الغلاف الجوي حتى تتمكن من مشاهدة كروية الأرض كتسوى 320 ألف دولار.. و أكثر من 600 شخص قطعو الورقة للفضاء.. دابا خاص البوليس باش ينظم الجولان.الفضائي..
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2 - سعيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:05
أمريكا تهتم بالتطوير العسكري لتسيطر على العالم ونحن نطور المقديين والقياد لمعرفة مايفكر فيه المواطن الضعيف
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