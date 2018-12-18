ترامب يأمر الجيش الأمريكي بتأسيس قيادة للفضاء

هسبريس - متابعة

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم البنتاغون رسميا بإنشاء قوة عسكرية تعني بعمليات الولايات المتحدة في الفضاء.

وقال ترامب في نص البيان الرسمي: "آمر، وفقا لقوانين الولايات المتحدة، بإنشاء قوة فضائية أمريكية، كقوة مقاتلة موحدة".