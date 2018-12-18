24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/12/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- مهنيون يتشبثون بالإصلاح في قطاع الإرشاد السياحي
- الشرطة تقبض على "داعشي جزائري" في إسبانيا
- أمريكا تُبرر رفض "ميثاق مراكش" وتشيد بسخائها مع المهاجرين
- "اتصالات المغرب" الأفضل على مستوى قارة إفريقيا
- منتجو "الزعفران الحر" يحاربون التزييف لصون سمعة "الذهب الأحمر"
الانفراج السياسي يعقد أول منتدى اقتصادي بين المغرب وموريتانيا (5.00)
عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء (5.00)
حقوقيون يشْكون إقصاء الحسيمة والناظور من زيارة "مقررة العنصرية" (5.00)
محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)
"فدرالية اليسار" تدعو إلى إقرار صلاحيات حقيقية للجماعات الترابية (5.00)
- نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس - (115)
- أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب - (114)
- الموظفون المغاربة على موعد مع اقتطاع جديد للأجور بداية 2019 - (76)
- اتفاق جديد بقرابة 3 ملايير دولار يجمع المغرب وصندوق النقد الدولي - (60)
- عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ترامب يأمر الجيش الأمريكي بتأسيس قيادة للفضاء
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:40
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم البنتاغون رسميا بإنشاء قوة عسكرية تعني بعمليات الولايات المتحدة في الفضاء.
وقال ترامب في نص البيان الرسمي: "آمر، وفقا لقوانين الولايات المتحدة، بإنشاء قوة فضائية أمريكية، كقوة مقاتلة موحدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - فليفلة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:56
طاكسيات الفضاء بدأت تتكون و الرحلة إلى خارج الغلاف الجوي حتى تتمكن من مشاهدة كروية الأرض كتسوى 320 ألف دولار.. و أكثر من 600 شخص قطعو الورقة للفضاء.. دابا خاص البوليس باش ينظم الجولان.الفضائي..
2 - سعيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:05
أمريكا تهتم بالتطوير العسكري لتسيطر على العالم ونحن نطور المقديين والقياد لمعرفة مايفكر فيه المواطن الضعيف
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2