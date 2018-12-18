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كُتّاب وآراء
شعبية ماكرون تنخفض وماري لوبان تصعد بقوة
انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة خلال الشهر الأخير لأدنى مستوياتها على مدار فترة ولايته، بالتزامن مع أزمة احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، بينما تظهر زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان كالرابحة الكبرى جراء الوضع الحالي.
يأتي ذلك وفقا لاستطلاع رأي أجراه معهد (أودوكسا) ونشره العديد من وسائل الإعلام اليوم.
ويكشف الاستطلاع أن نحو 27% فقط من المشاركين يعتبرون أن ماكرون رئيس جيد، فيما يمثل انخفاضا بخمس نقاط عما تم تسجيله في نوفمبر الماضي.
وتعد النسبة المذكورة أقل نسبة يحصل عليها ماكرون منذ وصوله إلى السلطة في ماي 2017 حيث شهد انخفاضا متواصلا تقريبا منذ ماي 2018.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالقدرة الشرائية التي أعلن عنها ماكرون في العاشر من الشهر الجاري في محاولة لتهدئة احتجاجات "السترات الصفراء"، يؤكد نحو 47% أنها تمثل طفرة في سياسته، بينما 53% لديهم رأي معارض.
كما أبرز الاستطلاع صعود شعبية ماري لوبان التي حصلت على ست نقاط إضافية في غضون شهر لتصل نسبة قبولها لدى الشعب الفرنسي إلى 29%.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
وبالرغم من خطابه الأخير الذي تراجع فيه عن بعض الإجراءات التي تضر بالمواطن الفرنسي في حياته اليومية، ورغم العنف الذي استعملته القوات العمومية ضد المتظاهرين، ورغم إدماج عمداء المدن للتحاور مع أصحاب السترات الصفراء، فلازالت مستمرة في المظاهرات لكن ليس بالحدة التي كانت عليها من قبل.
أما عن مارين لوبان وارتفاع شعبيتها في هذه الظرفية، فما هي إلا رد الفعل لمواقف ماكرون ولعدم تجاوبه الكلي مع المتظاهرين.
لكن ان تنجح مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية مستقبلا فهذا من المستبعد، لأنه في حالة وصولها لمرحلة مواجهتها لخصم واحد ، فإن جل الأحزاب تدلي بأصواتها لخصم مارين، وقد عاشت فرنسا مواقف من هذا النوع في الماضي.
فرنسا خاص يعيش بها من يحبها وليس من يكرهها
الطرد لكل ارهابي ولكل مجرم دنيء
سيقول الكثير منكم انني مغربي وساضل مغربي وعمري ما اصبح فرنسي ومن قال لكم اني اريد ان اصبح فرنسيا. اعيش بفرنسا وتجنست واحب هذا البلد الذي يصون حقوقي وكرامتي واتحسر عندما ارى بعض الارهابيين والمجرمين يتجولون بكل حرية في الوقت الذي يجب طردهم شر طردة لحمايتنا من شرورهم