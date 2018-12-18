محتجون يحدثون فوضى على الطرقات في فرنسا

هسبريس - رويترز

تسبب محتجو "السترات الصفراء" في فوضى بقطاع النقل الفرنسي اليوم الثلاثاء بعدما احتلوا أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها.

وقالت شركة (فنسي أوتوروت)، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا، إن الاحتجاجات مستمرة حاليا في نحو 40 موقعا في شبكتها وإن عددا من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة وخصوصا في جنوب البلاد.

وأضافت في بيان "على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق بسبب وجود الكثير من المشاة"