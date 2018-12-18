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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | محتجون يحدثون فوضى على الطرقات في فرنسا

محتجون يحدثون فوضى على الطرقات في فرنسا

محتجون يحدثون فوضى على الطرقات في فرنسا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:40

تسبب محتجو "السترات الصفراء" في فوضى بقطاع النقل الفرنسي اليوم الثلاثاء بعدما احتلوا أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها.

وقالت شركة (فنسي أوتوروت)، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا، إن الاحتجاجات مستمرة حاليا في نحو 40 موقعا في شبكتها وإن عددا من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة وخصوصا في جنوب البلاد.

وأضافت في بيان "على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق بسبب وجود الكثير من المشاة"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - [email protected] الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:00
الغوغاء والمخربون في كل بقاع العالم لا يمنعهم من ذلك إلا الخوف .وكلما وجدوا الفرصة أفسدوا في الأرض واهلكوا الحرث والنسل
البعض يظن بأن الآخر كله متحضر وصادق في العمل وأمين
لكن هيهات هيهات
.........
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2 - elbejaadi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:10
D’après le journal " le monde " les policiers rejoignent le mouvement des gilets jaunes, sale temps pour Macron !!! Savez vous ce qu’il a proposé pour les retraités ??!! La suppression de l’augmentation de la CSG c’est 15€ par mois l’équivalent d’une demi baguette par jour il se moque vraiment des retraités
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