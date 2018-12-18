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كُتّاب وآراء
محتجون يحدثون فوضى على الطرقات في فرنسا
تسبب محتجو "السترات الصفراء" في فوضى بقطاع النقل الفرنسي اليوم الثلاثاء بعدما احتلوا أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها.
وقالت شركة (فنسي أوتوروت)، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا، إن الاحتجاجات مستمرة حاليا في نحو 40 موقعا في شبكتها وإن عددا من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة وخصوصا في جنوب البلاد.
وأضافت في بيان "على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق بسبب وجود الكثير من المشاة"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
البعض يظن بأن الآخر كله متحضر وصادق في العمل وأمين
لكن هيهات هيهات
.........