السعودية تعلن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة

هسبريس - د .ب .أ

أعلن العاهل السعودي موازنة العام المقبل وهي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية، بإنفاق يبلغ 106ر1 تريليون ريال (93ر294 مليار دولار).

وقال بيان رسمي ان مجلس الوزراء السعودي أقر الموازنة في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة له، بثها التلفزيون الرسمي السعودي "يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 106ر1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات المتوقعة 975 مليار ريال بزيادة تبلغ 9% عن الإيرادات المتوقعة للعام الحالي"، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تأتي استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.

وأضاف "نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441 (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة "2030.

وأضاف الملك سلمان "إننا عازمون على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".