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كُتّاب وآراء
السعودية تعلن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة
أعلن العاهل السعودي موازنة العام المقبل وهي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية، بإنفاق يبلغ 106ر1 تريليون ريال (93ر294 مليار دولار).
وقال بيان رسمي ان مجلس الوزراء السعودي أقر الموازنة في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة له، بثها التلفزيون الرسمي السعودي "يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 106ر1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات المتوقعة 975 مليار ريال بزيادة تبلغ 9% عن الإيرادات المتوقعة للعام الحالي"، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تأتي استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف "نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441 (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة "2030.
وأضاف الملك سلمان "إننا عازمون على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
اللهم ألف بين قلوب المسلمين.
آمين
كمواطن سعودي الاه يبارك بكثره الاموال لما فيه الخير لمواطني بلدي السعوديه وجميع المسلمين.
ميزانيه ضخمه تخدم المصالح العامه للملكه.
السعوديه العظمى قادمه
إتقو الله في أموال الأجيال القادمة التي لن تجد من يشتري منها البترول أنذاك.
أريد أن أعلم كم كلف ٱغتيال خاشقجي من مليارات الدولارات نتيجة لمراهقة ولي العهد السعودية بعدما رشت الدول العربية التي زارتها و أمريكا طبعا ها هي تحاول رشوت شعبها لتقوية جبهتها الداخلية كل هذه الأموال المهدرة كان الشعب و الأجيال القادمة أحق بها بدل اغتيال ذلك الرجل البريء
اللهم ٱنتقم ممن قتله شر ٱنتقام و نجي الشعب السعودي من كل حاكم غير حكيم و لا يدري ما يفعل
أحدهم يقول أين كانت هذه الترليونات هي لشراء شعب بأكمله . الا الحماقة أعيت من يداويها . هذه الميزانية جاءت بزيادة 7% عن ميزانية العام الماضي التي تجاوزت 900 مليار . وقد كانت قبل قتل خاشقجي .وأما من يطالب بتخفيض نفقة الحج أقول له أخي الحبيب الدولة السعودية هي منظمة فقط . وكل تكاليف الحج أنت تدفعها للناقل المغربي . حيث تفرض الدولة المغربية على كل حاج صرف ما يعادل 53000 درهم الى الريال السعودي من غير تذاكر السفر والفندق . فأنت تدفع فلوسك لشركة مغربية وتسافر على الطيران المغربي . ودولتك هي من تحجز لكن الفندق . وقد يكون الفندق تملكة شركة غير سعودية و يكون المالك شركة مغربية . السعودية لا تستطيع فرض أسعار على الفنادق بسبب اختلاف درجة الفندق وقربه أو بعدها عن الحرمين ونسبة الاشغال الفلوس كلها تدفع لجهات مغربية
زرت السعودية منذ سنتين وقد غيرت هذه الزيارة كثيرا من المفاهيم التي كانت عندي حيث التقيت بشباب سعودي طيب ومودب خصوصا حين اقول لهم مغربي كانوا يرحبون بي كثيرا . لذلك انا لا اكترث بما ينشره من لا يعرف السعودية إنما ما رأيته بعيني
شكرا لكل الشعب السعودي وزادكم الله خيرا وفضلا
و هذا ما جعل الحقد و الحسد يذخل في نفوس كثير من العرب و خصوصا المغاربة رغم ان السعودية تدفع بسخاء لهذا الشعب الحقود .
فرق كبير بين قيمة المواطن السعودي في بلده و خارجها و قيمة المواطن المغربي في بلده و خارجها رغم ان المغرب لديه كل الامكانيات لينعم مواطنه بعض الرخاء فكيف يعقل بلد لديه مساحة بحرية كبيرة و مواطنه حتى السردين لا يأكله .
اما جوابا على من يطلب من السعودية النظر في تكلفة الحج ، اظنك لا تعلم ان المغرب من الدول المعفية من اداء مصاريف الحج يعني ابحث اين تذهب اموال الحجاج المغاربة و لا ترمي التهم جزافا