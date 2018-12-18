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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعلن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة

السعودية تعلن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة

السعودية تعلن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:35

أعلن العاهل السعودي موازنة العام المقبل وهي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية، بإنفاق يبلغ 106ر1 تريليون ريال (93ر294 مليار دولار).

وقال بيان رسمي ان مجلس الوزراء السعودي أقر الموازنة في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة له، بثها التلفزيون الرسمي السعودي "يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 106ر1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات المتوقعة 975 مليار ريال بزيادة تبلغ 9% عن الإيرادات المتوقعة للعام الحالي"، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تأتي استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.

وأضاف "نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441 (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة "2030.

وأضاف الملك سلمان "إننا عازمون على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:53
اللهم زد وبارك.
اللهم ألف بين قلوب المسلمين.
آمين
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-20
2 - المصطفاوي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:59
غريب أمر هذه الأمة في العصر الحديث مداخيل ضخمة، وميزانيات أضخم، ولازلنا مجرد مستهلكين لكل شيء وغير منتجين، فلا يعقل مثل هذا الوضع فهناك خلل خطير في السياسات المتبعة وإلا فأين نتائح البحث العلمي بل كم تبلغ الميزانية المرصودة لهذا الأمر، أين نحن مما يخترع ويصنع، فحتى البطون لم نبلغ الاكتفاء الذاتي لإشباعها، فما بالك بالصناعة الثقيلة والصناعة الحربية أصفر في أصفار.....!!!!!؟؟؟؟؟؟
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54
3 - سعد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:03
أضخم ميزانية في العالم يستفيد منها أضخم عدو للاسلام ويكتوي بنارها أقرب قريب من الاشقاء أمريكا أغنى دولة تمنح هذه الاموال بكل سخاء وهي لا تستحقه واليمن الجار المسكين الغلبان يدمر من كل جهه وتسلط عليه الويلات والمجماعة والامراض
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51
4 - قلم الحقيقه الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:06
حفظ الله المملكه العربيه السعوديه بقياده الملك سلمان وولي عهده الامين.
كمواطن سعودي الاه يبارك بكثره الاموال لما فيه الخير لمواطني بلدي السعوديه وجميع المسلمين.
ميزانيه ضخمه تخدم المصالح العامه للملكه.
السعوديه العظمى قادمه
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-69
5 - محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:08
على المملكة السعودية أن تخصص شيئا من هذه الميزانيات الضخمة في خفض،تكلفة الحج والعمرة وجعل الاقامة في الفنادق مثلا في موسم الحج والعمرة مجانا.
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41
6 - خاشوقجي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
هي ميزانية لشراء سكوت الشعب لتمتيع الحاكم الصغير بارتكاب الجرائم في حق المسلمين ومواطنيه
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49
7 - سعيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:13
اين كانت هذه الترليونات قبل فضيحة مقتل خاشقجي؟ ؟؟؟ هل نحن بصدد أكبر رشوة لشعب بأكمله في التاريخ ،بعد تنكر الأمريكان بتصويت الكونجرس على تحميل ابن سلمان جريمة القتل، وجب تقوية الجبهة الداخلية لأنها الملاذ الأخير (اللهم جنب بلد الحرمين الفتن ) لأن القادم أسوء، ،،،
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49
8 - الى محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:26
أخي محمد شكون غيخلص موالين الاوتيلات ، ياك ما تقترح الحكومة السعودية تخلص على السكنى د الناس ؟ حلوه هذي تصور شركة شيرتون وانتركونتتنتال وهيلتون وغيرهم من المستثمرين المحليين يسكنوك فابور. واحلى منها نسكن السواعدة اذا جاو عندنا فابور من باب المعاملة بالمثل.
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-3
9 - Amine kech الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:27
و الله خبر مضحك في الفلك عندما يقترب نجم من الموت فإن حجمه يكبر ثم ينفجر أو يصبح قزما مثله مثل البالون عندما يتعرض للضغط يتمدد قبل أن ينفجر.
إتقو الله في أموال الأجيال القادمة التي لن تجد من يشتري منها البترول أنذاك.
أريد أن أعلم كم كلف ٱغتيال خاشقجي من مليارات الدولارات نتيجة لمراهقة ولي العهد السعودية بعدما رشت الدول العربية التي زارتها و أمريكا طبعا ها هي تحاول رشوت شعبها لتقوية جبهتها الداخلية كل هذه الأموال المهدرة كان الشعب و الأجيال القادمة أحق بها بدل اغتيال ذلك الرجل البريء
اللهم ٱنتقم ممن قتله شر ٱنتقام و نجي الشعب السعودي من كل حاكم غير حكيم و لا يدري ما يفعل
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7
10 - سعودي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:51
أضحك على تعليقات بعض المغفلين..
أحدهم يقول أين كانت هذه الترليونات هي لشراء شعب بأكمله . الا الحماقة أعيت من يداويها . هذه الميزانية جاءت بزيادة 7% عن ميزانية العام الماضي التي تجاوزت 900 مليار . وقد كانت قبل قتل خاشقجي .وأما من يطالب بتخفيض نفقة الحج أقول له أخي الحبيب الدولة السعودية هي منظمة فقط . وكل تكاليف الحج أنت تدفعها للناقل المغربي . حيث تفرض الدولة المغربية على كل حاج صرف ما يعادل 53000 درهم الى الريال السعودي من غير تذاكر السفر والفندق . فأنت تدفع فلوسك لشركة مغربية وتسافر على الطيران المغربي . ودولتك هي من تحجز لكن الفندق . وقد يكون الفندق تملكة شركة غير سعودية و يكون المالك شركة مغربية . السعودية لا تستطيع فرض أسعار على الفنادق بسبب اختلاف درجة الفندق وقربه أو بعدها عن الحرمين ونسبة الاشغال الفلوس كلها تدفع لجهات مغربية
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2
11 - من فاس إلى مكة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:53
تحية للشعب السعودي الشقيق الذي نتمنى له الخير والرفاهية والازدهار
زرت السعودية منذ سنتين وقد غيرت هذه الزيارة كثيرا من المفاهيم التي كانت عندي حيث التقيت بشباب سعودي طيب ومودب خصوصا حين اقول لهم مغربي كانوا يرحبون بي كثيرا . لذلك انا لا اكترث بما ينشره من لا يعرف السعودية إنما ما رأيته بعيني
شكرا لكل الشعب السعودي وزادكم الله خيرا وفضلا
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4
12 - ابو هشام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:59
نعم انها ااسعودية العضمى حيث تنفق بسخاء على مواطنيها بل حتى افضل من دول يحلم المواطن المغربي ان يذهب ليعمل فيها و لو في احقر الاعمال .على عكس المواطن السعودي المرحب به في العالم باسره و اسئل نفسك على ستجد مواطن سعودي يعمل في دول اروبا او امريكا.
و هذا ما جعل الحقد و الحسد يذخل في نفوس كثير من العرب و خصوصا المغاربة رغم ان السعودية تدفع بسخاء لهذا الشعب الحقود .
فرق كبير بين قيمة المواطن السعودي في بلده و خارجها و قيمة المواطن المغربي في بلده و خارجها رغم ان المغرب لديه كل الامكانيات لينعم مواطنه بعض الرخاء فكيف يعقل بلد لديه مساحة بحرية كبيرة و مواطنه حتى السردين لا يأكله .
اما جوابا على من يطلب من السعودية النظر في تكلفة الحج ، اظنك لا تعلم ان المغرب من الدول المعفية من اداء مصاريف الحج يعني ابحث اين تذهب اموال الحجاج المغاربة و لا ترمي التهم جزافا
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-2
13 - tazi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:07
أضخم ميزانية و اغلب المسلمين يعيشون في الفقر .حسبنا الله في الطواغيت.
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2
14 - محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:17
إلى أبو هشام، أنا مغربي ولا أحقد ولا احسد لا السعودية ولا أي عربي، لا تضع الكل في سلة واحدة، فالعالم كله يعج أشرارا لكن يعج كذلك بالفضلاء، فلماذا تعمم ؟
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