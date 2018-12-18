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الرئيسية | خارج الحدود | استقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل

استقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل

استقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:56

أعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال، مساء اليوم استقالته أمام مجلس النواب بعد أن أخذ علما بأن دعوته للبقاء في منصبه بعد استقالة الوزراء القوميين الفلمنكيين لم تلق تجاوبا.

وقال في ختام نقاش في المجلس وتحت تهديد مذكرة لحجب الثقة قدمها اليسار "أتخذ بالتالي قرار الاستقالة وأنوي التوجه فورا إلى القصر الملكي".

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1 - مواطن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:23
تحيى الديموقراطية الحقيقية، تحي الشفافية الحقيقية، لم ينهب ولم يفشل ولم يفسد، فقط يرى أنه لابد من الاستقالة بعدما غادر بعض وزراء حكومته مناصبهم، نحن مازلنا ننتظر معرفة أسباب إقالة وزراء فشلوا في مهامهم؟! حتى البرلمان الذي انتخبه الشعب لا يعرف لماذ؟!ا
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