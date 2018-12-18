استقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال، مساء اليوم استقالته أمام مجلس النواب بعد أن أخذ علما بأن دعوته للبقاء في منصبه بعد استقالة الوزراء القوميين الفلمنكيين لم تلق تجاوبا.

وقال في ختام نقاش في المجلس وتحت تهديد مذكرة لحجب الثقة قدمها اليسار "أتخذ بالتالي قرار الاستقالة وأنوي التوجه فورا إلى القصر الملكي".