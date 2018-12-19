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كُتّاب وآراء
تنظيم "داعش" يقتل 700 سجين في شرق سوريا
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم "داعش" أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا.
وأضاف المرصد، الذي يراقب الحرب ومقره في بريطانيا، أن السجناء كانوا بين 1350 فردا، بين مدنيين ومقاتلين، يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية.
ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الحالي.
واشتبكت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية مع الدولة الإسلامية هناك لشهور بدعم جوي أمريكي ومساعدة قوات خاصة.
وقال مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز الأسبوع الماضي إن ما زال هناك خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي الدولة الإسلامية في الجيب وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
العبادة بين الخلق وخالقه ولا نحتاج الى دولة دينية، في الماضي نجحت الخلافات لكثرة الجيوش والسيوف وليس بفضل الإسلام و الله وملائكته، والدليل هو أن اليوم الذي أصبحت فيه الجيوش والسيوف بدون فائدة بالمقارنة مع القنابل المدمرة سقط المسلمون الى أدنى الدرجات..
الحمد للعقل على نعمة الكفر
الاسلام والمسلمين من يقتل الا سري من يقتل الابرياء الامنين
فهل يعد هذا مسلم ؟ أبداً
وذبح السائحتين في مراكش الا يعد من ابشع الجرائم التي
تشوه الاسلام امام العالم .
الكل يعلم أن هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام..لكن تصر أن لهم علاقة بالإسلام لأن ما يؤرقك هو الإسلام و ليس شيئا آخر..نحن المسلمون ننهاك عن ذكر ديننا و هذا حقنا أليس كذلك..فعلق كما شئت و اترك ديننا الحنيف دين السلام و المحبة و خليك في كفرك بما أن الإيمان لا يهمك..