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الرئيسية | خارج الحدود | تنظيم "داعش" يقتل 700 سجين في شرق سوريا

تنظيم "داعش" يقتل 700 سجين في شرق سوريا

تنظيم "داعش" يقتل 700 سجين في شرق سوريا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:46

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم "داعش" أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا.

وأضاف المرصد، الذي يراقب الحرب ومقره في بريطانيا، أن السجناء كانوا بين 1350 فردا، بين مدنيين ومقاتلين، يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية.

ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الحالي.

واشتبكت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية مع الدولة الإسلامية هناك لشهور بدعم جوي أمريكي ومساعدة قوات خاصة.

وقال مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز الأسبوع الماضي إن ما زال هناك خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي الدولة الإسلامية في الجيب وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد الرزاق الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:03
بغيت غير نعرف واش هاد داعش ماكيتقاضاوش 5000 !!!!!!!
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3
2 - mohamed tetouani الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:05
الدين الإسلامي بريئ من الدواعش براءة الذئب من دم يوسف
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4
3 - كافر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:22
خدو العبرة يامعشر المسلمين، واحذروا من كل من يخاطبكم بالدين ويعدكم بالخلافة الاسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية... السوريون رحبوا بهذه الجماعة وزغردوا ورقصوا وفرحوا وصاحوا الله أكبر لما حلت عليهم وانضم اليها الآلاف من المسلمين الحالمين بالخلافة ورضى الله عنهم... وهاهم اليوم يندمون على ذاك اليوم..
العبادة بين الخلق وخالقه ولا نحتاج الى دولة دينية، في الماضي نجحت الخلافات لكثرة الجيوش والسيوف وليس بفضل الإسلام و الله وملائكته، والدليل هو أن اليوم الذي أصبحت فيه الجيوش والسيوف بدون فائدة بالمقارنة مع القنابل المدمرة سقط المسلمون الى أدنى الدرجات..

الحمد للعقل على نعمة الكفر
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-5
4 - مواطن الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:42
هؤلاء ليسوا مسلمين بل هي منظمة ممولة من جهة ما لتشويه
الاسلام والمسلمين من يقتل الا سري من يقتل الابرياء الامنين
فهل يعد هذا مسلم ؟ أبداً
وذبح السائحتين في مراكش الا يعد من ابشع الجرائم التي
تشوه الاسلام امام العالم .
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2
5 - معلق الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:57
إلى كا فر 2..
الكل يعلم أن هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام..لكن تصر أن لهم علاقة بالإسلام لأن ما يؤرقك هو الإسلام و ليس شيئا آخر..نحن المسلمون ننهاك عن ذكر ديننا و هذا حقنا أليس كذلك..فعلق كما شئت و اترك ديننا الحنيف دين السلام و المحبة و خليك في كفرك بما أن الإيمان لا يهمك..
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