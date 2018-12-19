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الرئيسية | خارج الحدود | نقابة الشرطة الألمانية تقرّ بوجود أمنيّين متطرفين

نقابة الشرطة الألمانية تقرّ بوجود أمنيّين متطرفين

نقابة الشرطة الألمانية تقرّ بوجود أمنيّين متطرفين
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 13:30

اعترفت نقابة الشرطة الألمانية بوجود يمينيين متطرفين بين صفوف الشرطة. وقال رئيس النقابة أوليفر ماشلوف، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، "يتعين علينا أن نتوقع أن هناك بعض المرتبكين بين صفوفنا"، موضحا أن هناك جزءا من رجال الشرطة، الذين أدوا القسم الدستوري، تطرفوا سرا، مؤكدا ضرورة تحديد هويتهم واستبعادهم من الخدمة.

وعن التحقيقات التي تُجرى على خلفية الاشتباه في وجود خلية يمينية متطرفة بين أفراد شرطة، في مدينة فرانكفورت، قال ماشلوف إنه يتعين انتظار نتائج التحقيقات، وأضاف: "لكن إذا أثبتت التحقيقات الاتهامات، فإن كلمة فضيحة ستكون تعبيرا خفيفا".

وفي المقابل، أكد ماشلوف أن الشرطة الألمانية لا يوجد بها أي هياكل تنظيمية تدعم الفكر اليميني المتطرف أو تدريب جماعات يمينية متطرفة على أي نحو، مطالبا في الوقت نفسه بمراجعة ما إذا كان هناك حاجة إلى تحسين التوعية القيمية خلال تدريب أفراد الشرطة، وقال: "ربما نستطيع فعل المزيد".

وتشتبه السلطات في أن خمسة من أفراد شرطة فرانكفورت تبادلوا، عبر أحد تطبيقات الرسائل، صورا وفيديوهات ونصوصا مهينة ومعادية للأجانب. وأكد الادعاء العام أنه يُجرى التحقيق ضد الخمسة بتهمة إثارة الفتن واستخدام رموز لمنظمات معادية للدستور.

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