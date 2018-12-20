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الرئيسية | خارج الحدود | الجامعة العربية تبحث النظر في عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية تبحث النظر في عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية تبحث النظر في عودة عضوية سوريا
هسبريس - إفي
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:42

قال السفير الدائم للسودان لدى الجامعة العربية عبد المحمود عبد الحليم إن هذه المنظمة الإقليمية قد تعيد النظر خلال اجتماعها القادم في وضع عضوية سوريا المتجمد منذ نوفمبر 2011.

وأكد الدبلوماسي في تصريحاته لـ(إفي) أن إمكانية بحث القضية المذكورة يوم 20 يناير خلال قمة بيروت "لم تتضح بعد"، ولكنه شدد على أن دول عربية كثيرة تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبينها السودان.

وأبرز السفير "نريد عودة سوريا إلى الجامعة العربية فغيابها أضر بالقضية الفلسطينية".

وتأتي تصريحات السفير السوداني بعد الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق مطلع الأسبوع الجاري، ليصبح أول رئيس دولة عضو بالجامعة العربية يسافر إلى سوريا منذ تجميد عضويتها.

وأوقفت الجامعة العربية عضوية سوريا في نوفمبر 2011 ، بعد شهور من بداية الحرب وطالبت بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد نظام دمشق الذي اعتبر هذا القرار "باطلا" وخاضعا للمصالح الأمريكية.

وتبنت الجامعة العربية هذا القرار الذي كان مطلبا رئيسيا لمعارضة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب انعقد بمقرها في القاهرة.

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