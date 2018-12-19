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كُتّاب وآراء
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ترامب: أمريكا هزمت "الدولة الإسلامية" في سوريا
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:20
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مضيفا أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك.
وقال ترامب على تويتر "لقد هزمنا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترامب".
وفي وقت سابق قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إنهم يبحثون انسحابا كاملا للقوات الأمريكية من سوريا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - وطن الحبيب الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:52
عاش بشار الاسد وكل من يحب سوريا وارضه وشعبه .
الحمد لله الدور وصل الى .................. وسيشتتون اكثر مما فعلو فى ارض الحجاز ، الشمس لا تغيب ..
الحمد لله الدور وصل الى .................. وسيشتتون اكثر مما فعلو فى ارض الحجاز ، الشمس لا تغيب ..
2 - سعيد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:55
أمريكا هزمت العالم بأكمله الكل يخاف من امريكا بقوتها العسكرية فامريكا اهتمت بالتكوين العسكري والاختراعات العسكرية المدمرة ونحن اخترعنا البندير والغيطة والكمنجة وطورنا المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات لنرقص ونغني وطورنا المقدميين والشيوخ والقياد لنعرف كل مايفكر فيه المواطن الضعيف
3 - Abdelghani الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:55
عادي جدي يا ترامب ... انتم من صنعتوا داعش ... و انتم من قضيتهم عليها ...
و تحية و تقدير و احترام للرفيق فلادمير بوتين رئيس دولة روسيا العظمى على مجهوداته الجبارة المقورنة بالصمت و التواضع و تحية الصمود و النصر للرئيس الكبير بشار اﻷسد و الشعب السوري الصامد و المناضل ... و الخري و العار للدواعش و الذين كانوا يمولونهم بالسلاح و الرجال ... سحقا للرجعية و اﻹمبريالية و الرأسمالية المتوحشة
و تحية و تقدير و احترام للرفيق فلادمير بوتين رئيس دولة روسيا العظمى على مجهوداته الجبارة المقورنة بالصمت و التواضع و تحية الصمود و النصر للرئيس الكبير بشار اﻷسد و الشعب السوري الصامد و المناضل ... و الخري و العار للدواعش و الذين كانوا يمولونهم بالسلاح و الرجال ... سحقا للرجعية و اﻹمبريالية و الرأسمالية المتوحشة
4 - wood الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 17:04
الولايات المتحدة تكذب ، فدخولها إلى شمال سوريا كان بهدف مؤزارة الأكراد في تلك المنطقة و بالتالي تهديد تركيا ، و استعملت محاربة داعش كحجة ، فعلى الأغلب تمت هناك صفقة بين أمريكا و الاتراك تخلت بموجبها أمريكا عن دعم الأكراد و باعتهم و تركتهم يواجهون مصيرهم امام القوات التركية . فلسياسة أمريكا تاربخ طويل في دعم الشعوب تم خدلانهم و بيعم لأعدائهم كما حدث في فيثنام و امريكا الجنوبية و العراق و سوريا و لبنان و اللائحة طويلة !!!
5 - ام ري كي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 17:10
يسعون في الأرض فسادا بسياستهم الاستعمارية ويخلقون منظمات إرهابية تحارب الإسلام والمسلمين هاد هو الوجه المقيت للمستعمرين
6 - Amir الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 17:11
الارهاب في سوريا هزمه في حرب شرسه غير مؤلوفه الجيش العربي السوري البطل بقياده اسد دمشق مؤازرا من قبل حلفائه الطبيعيين روسيا. ايران. وحزب الله
امريكا سيدي الرئيس من المتآ٠مرين الرئسيين على سوريا منذ البدايه برفقه الإمبراطور العثماني وعرب امريكا الخليجيين.
الان تجرون ذيل الهزيمه وتدعون النصر على الإرهاب.مضحك.
امريكا سيدي الرئيس من المتآ٠مرين الرئسيين على سوريا منذ البدايه برفقه الإمبراطور العثماني وعرب امريكا الخليجيين.
الان تجرون ذيل الهزيمه وتدعون النصر على الإرهاب.مضحك.
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