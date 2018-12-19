ترامب: أمريكا هزمت "الدولة الإسلامية" في سوريا

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مضيفا أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك.

وقال ترامب على تويتر "لقد هزمنا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترامب".

وفي وقت سابق قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إنهم يبحثون انسحابا كاملا للقوات الأمريكية من سوريا.