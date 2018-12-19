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الرئيسية | خارج الحدود | أساتذة ثانويات تونس يطالبون بتحسين الأجور

أساتذة ثانويات تونس يطالبون بتحسين الأجور

أساتذة ثانويات تونس يطالبون بتحسين الأجور
هسبريس - متابعة
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:45

تظاهر الآلاف من معلمي المدارس الثانوية في تونس اليوم الأربعاء للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية في وقت ترزح فيه الحكومة تحت ضغط المقرضين الدوليين لتجميد الأجور في إطار إصلاح الأوضاع المالية في البلاد.

وتجمع آلاف المعلمين القادمين من مختلف محافظات تونس أمام وزارة التربية والتعليم ورفعوا شعارات تطالب باستقالة الوزير حاتم بن سالم بعد أن حملوه مسؤولية المماطلة في المفاوضات.

وهتف المحتجون "ديغاج" (ارحل) أمام مقر الوزارة في وسط تونس العاصمة ورددوا شعارات مثل "المربي لا يهان" و"الشعب يريد عدالة جبائية" قبل أن ينطلقوا في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع العاصمة.

والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى نحو 3.9 بالمئة في 2019 مقارنة مع 4.9 بالمئة متوقعة هذا العام وحوالي ستة بالمئة العام الماضي.

وتعاني الصناديق الاجتماعية من صعوبات مالية كبرى وسعت الحكومة التونسية إلى رفع سن التقاعد إلى 62 للحد من العجز قبل أن يرفض البرلمان ذلك منذ أيام.

ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - استاذ الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:56
وأساتذتنا يرمي بعضهم بعضا في منظر يندى له الجبين الكل غارق في مصالحه الشخصية وينتظر من الآخر أن يناضل نيابة عنه. الشبكة كاتعاير الغربال
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2 - ديوجين المغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:57
هي رسالة الى اساتذتنا بالمغرب هاهو النضال ماشي كل 10 اساتذة دايرين تنسيقية واللي رشقات ليه يدير تنسيقية والعشرات من النقابات...يا اساتذة المغرب النضال يستوجب توحيد الصفوف تحت راية نقابة واحد غير متحزبة همها تحسين الاوضاع الفاعلين التربويين من اساتذة واداريين وتلاميذ ...متحدين نقف مشتتين نسقط...والا كما يقول المثل المصري زغريدي يا انشراح اللي جاي اكفس من اللي راح.وشكرا
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1
3 - مواطن الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:58
"وتعاني الصناديق الاجتماعية من صعوبات مالية كبرى وسعت الحكومة التونسية إلى رفع سن التقاعد إلى 62 للحد من العجز قبل أن يرفض البرلمان ذلك منذ أيام."
حين يخرج البرلمان من رحم الشعب أما عندنا فلا اتذكر يوما رفض برلماننا الذي لا يمثل الا نفسه مشروعا او قرارا ما.
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4 - سعيد من الريف الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:08
"سعت الحكومة التونسية إلى رفع سن التقاعد إلى 62 للحد من العجز قبل أن يرفض البرلمان ذلك منذ أيام"
الناس اللي عندهم شوية ديال البرلمان، اللي كايوقف في صف الشعب، وليس مثل البرلمان المغربي الذي يمرر أي قانون سنته الحكومة في رمشة عين
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